Facebook llançarà una aplicació de cites a principis del 2020 a Europa

De moment, ja està disponible a 19 països i, properament, sortirà als Estats Units

Actualitzada 06/09/2019 a les 19:54

Facebook acaba d'anunciar el llançament als Estats Units de la seva aplicació per ajudar els seus usuaris a «trobar l'amor» a la xarxa social. Es diu Dating i ja està disponible en altres 19 països, entre ells Argentina, Brasil, Tailàndia o Filipines. Es preveu que sigui llançat a Europa a principis del 2020.«Dating de Facebook fa més fàcil que trobis l'amor a través del que t'agrada - ajudant-te a començar relacions substancials a través de les coses que tens en comú, com a interessos, esdeveniments o grups», explica la xarxa social en un comunicat.La companyia encapçalada per Mark Zuckerberg va assenyalar que els usuaris de 18 anys o més tindran l'oportunitat d'accedir a un servei per dissenyar el seu perfil de cites basat en els suggeriments de Facebook.L'aplicació es llança a tots els Estats Units, més d'un any després que l'empresa anunciés la seva intenció d'accedir al mercat de cites. Facebook és, de llarg, la xarxa social més usada al món, amb 2.000 milions d'usuaris mensuals.Tots ells no rebran perfils de cites dels seus amics de Facebook tret que usin una opció anomenada «Secret Crush» (Amor Secret), on poden accedir a persones conegudes d'aquesta xarxa social o d'Instagram en una llista.Si totes dues parts s'han afegit respectivament a aquesta llista, rebran una notificació sobre aquest tema. A final d'any, a més, serà possible afegir les històries de Facebook i Instagram al perfil dels participants en l'aplicació.La companyia, que ve de sofrir diversos importants revessos per les seves fallades a l'hora de protegir la privacitat dels seus usuaris, va reconèixer que havien treballat per assegurar la seguretat de l'aplicació, en permetre el bloqueig i la denúncia d'altres a la plataforma. «Trobar un company romàntic és profundament personal, per això hem construït Dating perquè sigui segur, obert i opcional», va remarcar.