Els treballadors del transport sanitari convoquen vaga per a l'11 de setembre

Reclamen increment de les tarifes i recuperació salarial, entre d'altres demandes

Actualitzada 06/09/2019 a les 19:53

Els treballadors del sector del transport sanitari han convocat vaga per al dimecres 11 de setembre. Des del sindicat UGT es dona per fet que l'aturada tirarà endavant si no s'arriba a un acord en les negociacions sobre increment de tarifes i recuperació salarial del col·lectiu. L'organització de defensa dels treballadors també afirma que «es vol acabar amb la situació de bloqueig» en les negociacions del conveni, que, segons indica, van començar fa dos anys. En aquest sentit, UGT subratlla que hi ha hagut tres reunions de mediació al Tribunal de Catalunya i una, aquest mateix divendres, al Departament de Treball sense que hi hagi hagut cap acord «que garanteixi una millora real» per a la plantilla.Els treballadors formen part del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però segons indica UGT, no tots pertanyen a la plantilla d'aquest organisme de manera directa. En concret, afegeix el sindicat, 8 de cada 10 vehicles retolats com a Servei d'Emergències Mèdiques pertanyen a una subcontractació d'una empresa privada.Això implica, afegeix la formació, que «tot i desenvolupar la mateixa feina», hi hagi «diferències salarials», diferències en el grau de compliment de les mesures de prevenció i seguretat laboral o «discriminació en drets i condicions laborals en les embarassades», entre d'altres.És per això que, segons UGT, la plantilla denuncia la situació de «discriminació» respecte de la plantilla del SEM i la «manca de control» sobre els compromisos adquirits mitjançant contractes públics.