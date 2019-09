A Catalunya és on hi ha menys funcionaris per habitant de tot l'Estat espanyol

Ara hi ha 41 funcionaris per cada mil habitants i un informe de Pimec afirma que han crescut un 2,3% des del 2013. A Extremadura la xifra és de 84,5

Catalunya tenia a gener del 2019 319.759 assalariats públics, que es tradueixen en 41,3 empleats del sector públic per cada mil habitants, el nivell més baix de tot l'Estat, segons l'informe 'Empleats públics a Catalunya i Espanya (2013-2019)' elaborat per l'Observatori Pimec. El nombre de treballadors del sector públic ha augmentat un 2,3% en comparació amb gener del 2013, any que l'informe agafa com a referència de la fi de la crisi econòmica. Els empleats públics catalans representen el 12,3% del total de treballadors públics de l'Estat. L'informe també destaca que l'administració estatal té poc pes en el conjunt d'empleats públics catalans, un 8,1%, mentre que el 55,1% són de l'administració autonòmica, un 28% de la local i un 8,8% treballen a les universitat.D'altra banda, els assalariats públics representen el 9,3% del total d'ocupats a Catalunya, també el pes més baix de tot l'Estat. Pimec ha destacat que la dada «contrasta per exemple amb els nivells superiors al 15% que registren Castella la Manxa, Castella i Lleó, Aragó, Astúries, i amb el 23,4% que enregistra Extremadura».Pel que als empleats públics sobre el total d'habitants, a Castella-la Manxa, Castella i Lleó i l'Aragó n'hi ha entre 66 i 69 per cada mil, un 63% més que a Catalunya. Pimec apunta que «el cas més extrem» és el d'Extremadura, amb 84,5 treballadors públics per cada mil habitants.L'informe afirma que el baix pes dels empleats públics a Catalunya «es correspon en bona part al singular i estès sistema de concerts sector públic-sector privat, en virtut del qual operadors privats presten serveis de manera concertada i finançada per l'administració».Pel que fa a la dinàmica dels darrers anys, l'augment del nombre de treballadors públics a Catalunya s'explica en part per l'augment dels empleats a les universitats (11%), a l'administració autonòmica (13%) i a les locals (2,3%), mentre que els dependents de l'Estat van disminuir un 14,7%.Per demarcacions, el gruix dels empleats públics es troba a Barcelona (69%), mentre que on n'hi ha menys és a Lleida (7,8%). Des del 2013 fins al 2019, on més ha crescut el nombre d'empleats públics és a Girona (6,9%). Per administracions, l'autonòmica té més pes a Lleida (56,2%) i la local a Girona (31%).