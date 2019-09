Un guàrdia civil demana 10.000 euros a Òmnium per un delicte contra el dret a la pròpia imatge

Es tracta de l'agent que durant el judici per l'1-O va definir la bandera de l'entitat com «un tros de tela quadrada, verda, amb un pal»

Actualitzada 05/09/2019 a les 19:34

Durant el #JudiciDemocràcia, un sergent de la Guàrdia Civil va afirmar que a @omnium teníem una bandera i la seva declaració es va fer viral. Aquest sergent ha denunciat la nostra entitat per haver utilitzat la seva veu en un vídeo.



Aquí el teniu, per si encara no l'heu vist pic.twitter.com/Sa6r5gkS50 — Òmnium Cultural (@omnium) September 5, 2019

Un agent de la Guàrdia Civil demana a Òmnium Cultural 10.000 euros en el marc d'una demanda judicial per un delicte contra el dret a la pròpia imatge. El policia ha presentat la denúncia al jutjat d'instància número 57 de Barcelona, i l'entitat ja hi ha presentat recurs sol·licitant que s'arxivi. Es tracta de l'agent que en el marc del judici als líders independentistes al Tribunal Suprem va definir la bandera de l'associació com «un tros de tela quadrada que posa Òmnium, de color verd i alguna ratlla, amb un pal». Òmnium va utilitzar aquesta escena per fer un vídeo que va difondre a les xarxes socials, acció que és la que ara denuncia el guàrdia civil. La denúncia argumenta que l'entitat va fer servir la veu de l'agent per lucrar-se.«El que va fer Òmnium, com amb d'altres intervencions del judici, és fer un vídeo per difondre a xarxes en un acte més de llibertat d'expressió», han assegurat fonts de l'associació.A més, a l'escrit on se sol·licita l'arxiu, es recorda que el judici es va emetre en directe per televisió «amb absoluta transparència», que el cas tenia «gran interès públic» i que la declaració de l'agent es pot trobar en molts llocs web.