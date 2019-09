Mor un gat al qual havien maltractat i abandonat en una bústia d'Osca

Una protectora el va recollir però el veterinari no va poder fer res per salvar-lo

Actualitzada 03/09/2019 a les 16:32

Un gat de tot just cinc mesos de vida ha mort a causa d'una agressió i després que l'animal fos abandonat en una bústia de propaganda d'un edifici de la ciutat d'Osca.La protectora d'animals L'Arca de Santi ha sol·licitat a través de les xarxes socials col·laboració ciutadana per a intentar esclarir els fets i trobar als autors de l'agressió. «Li havien rebentat el cap d'una puntada de peu i després l'havien deixat en una bústia de publicitat», van lamentar en una publicació a Facebook.Segons publica Heraldo , els fets van passar aquest dilluns. Va ser una seguidora de l'associació qui va trobar a l'animal sobre les vuit del matí al carrer Gibraltar i immediatament va avisar a la protectora.Quan va arribar una voluntària de l'Arca de Santi qui es va acostar al lloc i el va portar ràpidament al veterinari, però lamentablement no es va poder fer res per salvar-li la vida.L'animal havia perdut un ull i tenia un pneumotòrax i un cop al cap. «Això fa pensar als veterinaris que li han donat una puntada», explica Lidia Pérez, de l'Arca de Santi.«Això no pot quedar així, ho denunciarem, però necessitem qualsevol dada i saber si algú ha vist alguna cosa», ha manifestat l'associació, que també ha presentat una denúncia en la comissaria de la Policia Nacional d'Osca, que va obrir diligències i va dir que es comprovarà si hi ha càmeres a la zona.