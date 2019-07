Demandada un clínica de fertilitat després de donar a llum a uns bessons erronis per un encreuament d'embrions

En un cas similar anterior, el centre mèdic va haver de pagar una indemnització de 230.000 euros

Actualitzada 08/07/2019 a les 17:40

Tal com explica un recent article de 20 Minutos, una parella de Nova York (EUA) ha demandat a la clínica de fertifilitat CHA després de donar a llum a dos nadons bessons que no eren els seus fills genètics. Com a conseqüència d'aquest encreuament d'embrions, els demandants han estat obligats a lliurar els bebès als seus pares biològics reals i han denunciat per danys físics i emocionals al centre mèdic. Els dos afectats, segons publica CNN , responen a les inicials de A. P. i I. Z. i són d'origen asiàtic. Un factor que ha resultat ser determinant per adonar-se de l'error de la clínica, perquè cap dels dos bebès als quals van donar a llum presentava trets asiàtics.Segons la demanda, el matrimoni va acudir el 2018 a la clínica CHA i es van quedar embarassats el setembre de 2018 després d'un primer intent fallit. En total, la parella s'ha gastat gairebé 90.000 euros en el tractament, que inclou la comissió per als metges, els serveis especialitzats, la medicació, les despeses de laboratoris i de transport. La parella es va mostrar «confosa» després de la primera ecografia en la qual es veia a dos homes, quan se suposava que únicament un embrió havia estat implantat dins l'úter de la dona. En aquest moment, la clínica els va explicar que les ecografies no són prou excates ni un examen definitiu, relata la demanda judicial.«Els demandants es van quedar en xoc quan van veure que els bebès que havien donat a llum no corresponien als seus embrions. El test d'ADN així ho va confirmar i la parella va haver de lliurar als dos nounats als seus veritables pares genètics. De fet, cada bebè corresponia a una parella diferent que també havia acudit a CHA per a tenir família», expliquen els advocats.La parella afectada encara no sap què ha passat amb el material genètic que va lliurar a la clínica i aquesta no s'ha pronunciat sobre aquest tema.