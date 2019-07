La policia alemanya investiga la violació d'una jove de 18 anys per dos de 12 anys i tres de 14

Dos dels menors han tornat amb els seus pares per no haver aconseguit encara l'edat de responsabilitat penal

Actualitzada 08/07/2019 a les 17:36

La policia alemanya ha obert una recerca contra cinc menors, dos de 12 anys i tres de 14, per la violació divendres passat d'una jove de 18.Segons publica el Bild, la jove havia quedat amb el seu nuvi en un parc infantil a la ciutat de Mühlheim an der Ruhr, i quan el noi va marxar, el principal sospitós, de 14 anys, i un amic seu es van acostar a la noia per a ensenyar-li, segons va dir el primer, una cosa divertida.La jove, que té una lleugera discapacitat psíquica, «el va seguir, perquè li coneixia molt bé de vista», va assenyalar un dels agents en declaracions a la publicació. La van portar a una zona boscosa pròxima al parc, on els esperaven altres tres menors, i allí la van violar i pegar, a més de filmar l'agressió, segons va relatar la jove a la policia.Uns veïns van trobar a la noia i a dos dels menors quan es van acostar al lloc dels fets alertats pels lladrucs del seu gos, segons va informar la policia en un comunicat. Els dos menors van emprendre la fugida, però la policia va trobar més tard els cinc sospitosos, tots ells de nacionalitat búlgara i empadronats en Mühlheim.Dos dels menors van ser lliurats immediatament als seus pares en constatar-se que tenien 12 anys i per tant no han aconseguit encara l'edat de responsabilitat penal, va precisar a Bild el portaveu de la policia Peter Elke. Els altres tres, de catorze anys, van ser detinguts i van passar la nit arrestats, encara que van ser posats de nou en llibertat després de prestar declaració, va agregar.«Una sol·licitud de detenció no tindria en aquest cas cap èxit. A causa de la legislació vigent, és molt difícil aconseguir presó preventiva per a sospitosos tan joves», va precisar un agent. El problema és que ara es troben en llibertat i poden acordar tranquil·lament què declarar per a posar en dubte el testimoniatge de la víctima, va agregar.