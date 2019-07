L’home s’haurà de presentar davant la magistrada quan sigui requerit

Actualitzada 08/07/2019 a les 18:49

El jutjat d’instrucció número 1 d’Arenys de Mar (Maresme) ha decretat la llibertat provisional per a l’home detingut aquest cap de setmana per un cas d’abús sexual durant el Canet Rock celebrat a Canet de Mar la nit de dissabte a diumenge. Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la causa continua oberta i l’home haurà de presentar-se puntualment davant la jutge quan aquesta el requereixi. Els Mossos d’Esquadra el van detenir el mateix dissabte a la nit després que una noia denunciés que li havia fet tocaments sobre la roba. Davant la denúncia, el festival va activar el protocol contra violències sexuals en l’oci que tot just estrenava durant aquesta edició.