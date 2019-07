El Parlament Europeu actualitza la pàgina oficial sense Puigdemont, Junqueras i Comín

Espanya compta actualment amb 51 membres, en lloc de 54, per l’absència dels tres catalans

Actualitzada 08/07/2019 a les 14:14

El Parlament Europeu ha actualitzat la pàgina oficial amb tots els noms dels eurodiputats escollits el 26 de maig passat amb l’excepció de Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras, que no han pogut ocupar els seus escons. Per ara, Espanya compta amb 51 membres, en lloc de 54, per l’absència dels tres catalans. L’actualització de la llista s’ha fet després de la sessió constitutiva de la cambra a Estrasburg, on es van reivindicar els tres escons buits tant des de dins com des de fora la institució. A l’hemicicle hi havia tres banderes estelades mentre que a les portes del parlament milers de persones van reclamar que Puigdemont, Comín i Junqueras poguessin exercir.A la pàgina oficial de l’Eurocambra actualitzada recentment tampoc no hi consta Jeppe Kofod, nomenat recentment ministre d’Exteriors de Dinamarca. Així, en total, la pàgina registra 747 membres, en lloc de 751, a l’espera de si els quatre escons vacants són ocupats per substituts.Dels 51 membres que té Espanya, la delegació més nombrosa és la socialista, ja que el PSOE té 20 eurodiputats, per davant dels 12 del PP, entre els quals hi ha figures com l’exministre de l’Interior Juan Ignacio Zoido.Per altra banda, els 7 eurodiputats de Ciutadans i la del PNB, Izaskun Bilbao, compartiran espai en el grup parlamentari Renovar Europa, com han fet en l’anterior legislatura ja dins del mateix grup liberal.D’una forma similar Diana Riba (ERC), l’única eurodiputada independentista catalana que hi ha ara a la cambra, serà al grup dels Verds/ALE, on també hi seu Ernest Urtasun (Catalunya en Comú).Al grup de l’Esquerra Unitària hi ha l’únic eurodiputat d’EH Bildu, Pernando Barrena, dos d’IU i tres més de Podemos.Finalment, els tres eurodiputats de Vox seuran amb el grup dels Conservadors i els Reformistes Europeus (ECR).