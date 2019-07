Augmenten els homicidis a Espanya: el 40% de les víctimes van ser dones a les mans de les seves parelles

A nivell mundial també ascendeixen per la violència a Llatinoamèrica, la desigualtat i els 'ni-nis', segons l'ONU

Actualitzada 08/07/2019 a les 17:25

Més d'un terç dels assassinats que es cometen a Espanya es produeixen en l'àmbit de la parella o la família, amb les dones com a principals víctimes, segons un informe publicat aquest dilluns per l'ONU que reflecteix una caiguda de la taxa d'homicidis en els últims anys.«Des de l'any 2012, Espanya ha registrat una taxa d'homicidis a la baixa, de 0,6 per 100.000 habitants en 2016, comparat amb 0,8 en 2012», assenyala l'Estudi Mundial sobre l'Homicidi de 2019, publicat a Viena per l'Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (ONUDD).Amb tot, l'informe assenyala que durant el 2017 es va produir un augment dels crims mortals, fins a arribar a 308, catorze més que l'any anterior. Els gràfics inclosos en el reporti mostren que més del 30% dels homicidis registrats a Espanya el 2016 cauen en la categoria de «parella íntima/relació familiar».Segons l'informe, el 40% de totes les dones víctimes d'homicidis a Espanya el 2016 ho va ser a les mans de la seva parella, un percentatge que puja al 60 quan s'inclou a familiars entre els agressors. Una xifra que confirma, com a denúncia l'ONUDD, que la llar és l'espai més perillós per a les dones. Segons les dades de 2016 citats en l'informe, cap home va ser víctima d'homicidi en l'àmbit de la parella.L'ONUDD cita estudis del Ministeri de l'Interior en assenyalar que entre 2010 i 2012 es van produir a Espanya 632 homicidis, dels quals el 78% van estar motivats per «violència interpersona», mentre que en el 18% van intervenir altres activitats criminals, principalment el robatori.«Encara que els homicidis relacionats amb grups i colles criminals no suposen un gran percentatge del total, tenen més probabilitats d'involucrar a gent jove, tant com autors com víctimes», assenyala el reporti, que indica que sovint estan relacionats amb el negoci de la droga. De fet, l'ONUDD indica que el 10,7% dels homicidis analitzats en aquest estudi estaven relacionats amb el trànsit o venda de droga. El treball es refereix als 15 homicidis comesos a la província de Màlaga entre gener i novembre de 2018 «entre criminals que estaven implicats en el tràfic de droga» des d'Amèrica Llatina.L'ONU assenyala que l'augment del crim violent en ciutats del sud d'Europa està vinculat a la presència de «colles de carrer llatines», originàries dels Estats Units o Amèrica Llatina. Amb tot, tant a Espanya com a Itàlia, la major fortalesa i eficàcia del sistema judicial i policial ha evitat que aquestes bandes evolucionin cap a formes més organitzades de criminalitat.En general, el sud d'Europa és una de les regions del món amb menor taxa d'homicidis intencionats, al voltant del 0,8 per cada 100.000 habitants en 2017, un 65% menys que en 1990.L'ONUDD recorda que en tota Europa, excepte als països de l'Est, les taxes d'homicidis «han estat en general per sota de la mitjana mundial» i «han disminuït de manera constant» des de principis de la dècada de 1990. L'informe explica que la violència ha anat disminuint en els últims 6 anys i explica aquesta evolució en l'enfortiment de l'Estat de Dret, l'educació, les promoció de l'autocontrol i del civisme, però també al control d'armes i, fins i tot, a Internet. «L'accés als ordinadors fa que els homes joves, tant possibles perpetradors com possibles víctimes, passin més temps a casa i menys en públic, la qual cosa dóna com a resultat una menor probabilitat d'involucrar-se en un conflicte cara a cara, inclòs l'homicidi», assenyala l'ONUDD. També poden haver influït «la transició a una economia» amb poc o sense diners en efectiu.