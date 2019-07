Tretze detinguts per baralles clandestines de galls a un poble de Valladolid

Durant l'operació es van intervindre una vintena d'animals arribats des de diferents províncies per a participar a les lluites

Actualitzada 04/07/2019 a les 15:30

Tretze persones de diverses províncies han estat detingudes per la Guàrdia Civil per la celebració clandestina de baralles de galls a la localitat de Tordesillas, amb vint-i-dos animals intervinguts, quatre d'ells ensangonats i ferits després dels combats.Segons ha informat aquest dijous la Guàrdia Civil en un comunicat, els detinguts, que es van desplaçar per a participar en les baralles des de Cantàbria, Astúries, Segòvia i Palència, a més de Valladolid, van ser sorpresos 'in fraganti' quan estaven tenint lloc les baralles de galls diumenge passat.Als tretze detinguts, de 30 i 58 anys, se'ls atribueix la suposada autoria d'un delicte relatiu a la Protecció de la Flora, Fauna i Animals Domèstics (Maltractament Animal) pel maltractament injustificat de pollastres de baralla, i es troben en llibertat amb càrrecs.Els fets es van registrar passat diumenge, 30 de juny, en una nau dels extraradis de la localitat de Tordesillas i a més dels animals intervinguts, amb quatre totalment ensagnats després d'haver participat en baralles, la Guàrdia Civil va trobar mil euros procedents de les apostes que es realitzen en aquest tipus d'activitat il·legal, d'acord a les mateixes fonts.Les recerques es van iniciar en l'operatiu que el Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil realitza per a lluitar contra l'organització i execució de baralles clandestines de galls de la raça 'combatent espanyol', en les quals es porta a aquests animals fins a la mort.Els investigadors van detectar a un veí de Cantàbria, dedicat a la cria de galls, que estava interessat a organitzar baralles de galls a la província de Valladolid.I posteriorment, dins de l'operació denominada Gallustor, van interceptar una reunió entre diversos propietaris dels galls en una nau de la localitat de Tordesillas per a realitzar els combats i baralles clandestines amb aquests animals.Segons les mateixes fonts, els investigadors van observar una afluència de persones amb 'trasportins' per al trasllat d'animals, cap a la citada nau.En el moment de sentir la cridòria dels concurrents van decidir realitzar l'entrada, inspecció i registre del local, on van ser sorpreses, en plena activitat delictiva, els tretze detinguts.A l'interior de l'edificació van trobar que havia instal·lat el 'reñidero', que comptava amb cronòmetre i altres instruments utilitzats en aquest tipus d'esdeveniment.Els galls estaven col·locats en calaixeres i gàbies, amb fins a un total de 22 ocells; i es van trobar útils per a la manipulació dels esperons dels ocells, i així fer-les més agressives.A més, la Guàrdia Civil investiga les possibles apostes il·legals entorn d'aquest tipus d'activitats clandestines.Els animals ferits van ser traslladats al Centre de Recuperació d'Animals Silvestres (CRAS), dependent de la Junta de Castella i Lleó, on van rebre atenció veterinària.Les diligències, juntament amb els detinguts, han estat remeses al Jutjat de Guàrdia de Valladolid i Fiscalia Provincial de Valladolid i els 13 detinguts han estat posats en llibertat amb càrrecs.