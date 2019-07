Torna la calor amb 40 graus al Mediterrani

A les comarques de Tarragona es preveuen temperatures situades entre els 36º i els 39º

Actualitzada 05/07/2019 a les 14:53

La calor torna aquest primer cap de setmana de juliol, especialment al Mediterrani i al nord-est de la península, on els termòmetres registraran fins a 40 graus a la Comunitat Valenciana, mentre que en àmplies zones del nord de l'Estat predominaran les tempestes.A Catalunya i a la província de València s'aconseguiran aquest dissabte registres «molt alts», ha avançat aquest divendres, Fernando García, portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), per a recalcar que aquest episodi càlid «no reuneix els requisits necessaris perquè es defineixi com a onada de calor».Davant aquesta situació, l'Aemet manté l'avís taronja (risc important) durant tot el dissabte per calor extrema a Terol, Zaragoza, Huesca, Barcelona, Girona, Lleida, Murcia i a la província de València, per valors de 39 graus, i fins i tot localment 40-41 graus-.En set províncies més, Almería, Granada, Albacete, Barcelona, Tarragona, Alacant, Castelló i en les comunitats de les Illes Balears, La Rioja i Navarra persisteix l'alerta groga (risc) per màximes que oscil·laran entre els 36-39 graus.A la nit, la temperatures seguiran per sobre dels 20 graus (nits tropicals) a Alacant, Almería, Barcelona, Zaragoza, Madrid, Osca i Castelló, on els termòmetres oscil·laran entre els 20 i 23 graus.El diumenge la calor començarà a cedir i els avisos taronja per altes temperatures es reduiran a Alacant i València; a Almeria, Aragó, Lleida, Tarragona, Castelló, Balears i Murcia continuarà l'avís groc per valors que oscil·laran entre els 36 i 39 graus centígrads.