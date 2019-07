La jutge del 13 ordena a la Guàrdia Civil anar a Generalitat a la recerca de documents de l'1-O

La magistrada cita com investigat al delegat del govern català a Suïssa

La jutge que investiga els preparatius del 1-O ha ordenat a la Guàrdia Civil personar-se en diversos departaments de la Generalitat a la recerca de documentació sobre l'organització del referèndum i ha citat com investigat al delegat de la Generalitat a Suïssa, Manuel Manonelles.En un acte, al qual ha tingut accés Efe, la titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona acorda noves diligències sol·licitades per la Fiscalia, entre elles el requeriment de documentació a la Generalitat i la citació de Manonelles, al qual vincula amb la contractació d'observadors del 1-O.La Guàrdia Civil encara no ha dut a terme la diligència ordenada pel jutge, han assegurat a Efe fonts coneixedores del cas.La Fiscalia ha sol·licitat a la magistrada una nova bateria de diligències per a aclarir la participació de funcionaris de la Generalitat en l'organització del 1-O, després que la jutge processés una trentena de persones, entre elles diversos exalts càrrecs del Govern de Carles Puigdemont, pel referèndum.Entre altres diligències, el ministeri públic ha demanat a la jutge que requereixi a diversos departaments de la Generalitat implicats en l'organització del referèndum documentació relativa a la logística i els pagaments vinculats al 1-O, unes perquisicions que la magistrada ha acordat en considerar-les «útils i no perjudicials».En el seu acte, la instructora ha ordenat a la Guàrdia Civil personar-se a la seu de diversos departaments de la Generalitat «per tal que a l'acte se li lliuri la documentació» requerida pel ministeri públic, una diligència que els agents de l'institut armat no han iniciat de moment.Paral·lelament, i també a petició de la Fiscalia, la jutge ha citat per al pròxim 19 de juliol a un nou investigat per la seva relació amb el referèndum: Manuel Manonelles, actual delegat del Govern a Suïssa i que els mesos previs al 1-O va ser representant del govern català davant les organitzacions internacionals amb seu a Ginebra, Estrasburg, París i Viena.La jutge considera que Manonelles podria haver incorregut en els delictes de malversació de cabals públics, prevaricació i desobediència per una contractació de la delegació de Ginebra al The Hague Center for Strategic Studies (HCSS).La Guàrdia Civil creu que els pagaments del Govern a l'HCSS donaven cobertura a les despeses de trasllat i allotjament dels observadors internacionals del 1-O, indicis que han comportat la imputació d'alts càrrecs del Diplocat i del Departament de Relacions Institucionals i Exterior que dirigia Raül Romeva.De fet, per aquesta contractació a l'HCSS, la jutge torna a citar a declarar com imputats per al mateix dia 19 de juliol a Aleix Villatoro, exsecretari general del Departament d'Exteriors, a qui la jutge ha processat pels delictes de malversació, desobediència, revelació de secrets i prevaricació.També cita per al mateix dia a Marta Garsaball, directora de serveis d'Exteriors, processada per falsedat documental, i a la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, processada pels delictes de malversació, desobediència i falsedat documental.En la seva interlocutòria, la magistrada acorda també requerir al Tribunal Constitucional la provisió que, a l'abril de 2017, va remetre a Rosa Vidal i que anul·lava les partides pressupostàries que el govern català havia reservat per als costos del referèndum del 1-O.Per contra, la jutge ha descartat la petició de la Fiscalia perquè es prengui declaració, per un delicte d'organització criminal, a la trentena de processaments per la seva participació en els preparatius del 1-O.La magistrada Alejandra Gil recorda que ja va dictar un acte en el qual rebutjava la petició de la Fiscalia per a processar per organització criminal a 28 dels investigats pel referèndum, en entendre que no disposaven d'«infraestructura adequada» i que no els unia un «acord associatiu durador».En tot cas, assenyala la jutge, si la Fiscalia creu que els fets investigats constitueixen un delicte d'organització criminal haurà d'acusar per aquest, en el seu escrit de qualificació, quan el cas arribi a judici.