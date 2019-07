Catalunya acumula més de 6 milions de dies de baixa laboral el 2018

Les patologies de columna lumbar són les més freqüents, seguides de les psiquiàtriques

Catalunya va acumular el 2018 un total de 6,3 milions de dies de baixa laboral per malalties comunes i accidents no laborals. Segons dades de la mútua Asepeyo, l'absentisme a la feina va créixer a l'Estat l'any passat quatre vegades més que el número de treballadors afiliats a la Seguretat Social. En concret, Catalunya va registrar 220.414 baixes amb una durada mitjana de 28,5 dies per procés. Segons el subdirector general d'Asepeyo, Jorge Vilanova, l'absentisme no només afecta les empreses, sinó també la Seguretat Social i els treballadors. Davant d'aquesta problemàtica, Vilanova subratlla la necessitat d'adoptar hàbits saludables en les empreses per tal de retenir talent i millorar la productivitat.Vilanova defineix una empresa saludable com aquella que «posa la cura de les persones al centre de totes les seves decisions». Amb l'objectiu de promocionar aquest model laboral, Asepeyo i Solutia Global Health Solutions han presentat aquest dimecres a la seu de Foment del Treball a Barcelona el primer Observatori d'Empresa Saludable.Segons l'estudi, en el qual han participat més de 200 empreses de diferents sectors d'arreu de l'Estat, el 99% de les entitats considera positiu implementar activitats saludables entre els treballadors, tot i que un 21% d'aquestes afirma que no en fa cap. En aquest sentit, Vilanova apunta que queda «molt camí a recórrer» i reconeix que, tot i que el model d'empresa saludable va iniciar-se com una «moda», ara està començant a interessar a molts equips directius.Al seu torn, el director de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball, César Sánchez, assegura que les polítiques d'hàbits saludables poden ajudar a disminuir l'absentisme laboral i considera que les empreses de Catalunya cada cop són més conscients de la importància de tenir cura del «factor humà».Així mateix, Sánchez creu que les entitats tenen dues motivacions per incorporar activitats saludables. D'una banda, una d'»ètica», i de l'altra, una raó més pragmàtica que els fa veure en el model saludable una oportunitat per augmentar la productivitat de l'empresa i incrementar així els seus beneficis.Segons dades d'Asepeyo, el sector industrial lidera en desenvolupament d'entorn laboral saludable, mentre que el de l'Administració Pública mostra més deficiències a l'hora d'incorporar aquest tipus de polítiques.L'estudi reflecteix que el 2018 la patologia de columna lumbar va ser la que va motivar un major número de baixes laborals a Espanya, amb un 11,6%, seguida de la psiquiàtrica. De fet, aquesta última és la que va concentrar les baixes més llargues, amb 105 dies de mitjana per procés.