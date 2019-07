Una mare evita que una aerolínia posi el seu fill a un avió equivocat gràcies a Twitter

El noi de 14 anys viatjava sol i els assistents de la companyia el van posar a un vol que anava a Alemanya quan havia d'anar a Suècia

Actualitzada 03/07/2019 a les 14:27

Un menor de 14 anys de Carolina del Nord (EUA) va viure diumenge passat una experiència que probablement no oblidarà mai. El noi, que va pujar a un avió de'United Airlines per a dirigir-se a Estocolm (Suècia), gairebé acaba al país equivocat per un error d'una de les aerolínies.Anton Berg, que viatjava com a menor no acompanyat, tenia previst volar de Raleigh a Estocolm fent escala a l'Aeroport Internacional Newark Liberty (*EWR) de Nova Jersey.Una vegada a EWR, Anton va ser guiat a un vol d'Eurowings amb destinació a Dusseldorf (Alemanya). Quan es va adonar de l'error, ja estava dalt de l'avió, així que va avisar als seus pares a través d'un missatge de text.La mare del menor, Brenda Berg, va intentar posar-se en contacte amb United via telefònica, però sense èxit, per la qual cosa va començar a escriure'ls a través de Twitter avisant de l'errada: «És un menor no acompanyat que va a ARN. Probablement posis a un altre noi en el seu lloc que se suposa ha d'anar a Alemanya. A ARN enlairarà en qualsevol moment. El vol d'Eurowings a DHE s'ha aturat en la pista. Fes alguna cosa! Truca'm».Brenda va continuar piulant durant tot el calvari, que va durar més d'una hora, fins que finalment algú es va adonar de l'error i va retornar a Anton a la terminal de Newark. El menor va ser reubicat en un vol a Copenhaguen i finalment va arribar a Estocolm el dilluns.«Quan algú diu 'menor no acompanyat, avió equivocat, país equivocat' tothom hauria de reaccionar», va dir Brenda a WRAL , afegint que va ser «fracàs còsmic» per part de'United Airlines.Eurowings, per part seva, va dir en un comunicat que Anton havia «rebut per error una targeta d'embarcament de la companyia», que estava embarcant en una porta pròxima al vol de Scandinavian Airlines, que és el que havia d'haver agafat el menor. Eurowings va afegir que la tripulació «va reaccionar immediatament i va informar el capità» abans que l'avió enlairés.United també ha emès una disculpa per l'incident: «La seguretat i el benestar de tots els nostres clients és la nostra principal prioritat i hem estat en contacte freqüent amb la família del jove per a confirmar la seva seguretat i disculpar-nos per aquest problema».Els pares d'Anton, Christer i Brenda Berg, havien pagat a United Airlines 150 dòlars addicionals perquè la companyia escortés al noi fins al vol correcte.