Marques des d'una perspectiva diferent. Les reconeixes?

Comprova si ets capaç d’esbrinar a qui corresponen els logos mostrats a vista d'ocell

Actualitzada 04/07/2019 a les 16:49

McDonald’s Spotify Adidas Renault PayPal Ikea Toys “R” Us Nivea IBM Nike Coca-cola Google Apple Burger King Chanel Airbnb Amazon

L’agència alemanya d’audio branding i disseny interactiu Why do birds , ha reconstruit els logos de les marques més reconegudes del món en vista cenital per reptar als usuaris a comprovar si saben identificar-ne les empreses.Amb aquest test podem veure com el millor disseny de logotips és aquell que els fa fàcils de recordar, fins i tot quan estan construits amb una altra perspectiva.La jugesca permet comprovar com hi ha marques que tenen tanta força i reconeixement visual que es poden descobrir i identificar fins i tot des de perspectives insòlites.Prova la teva capacitat per distingir-los amb aquesta galeria d'imatges. Si alguns se't resisteixen, aquesta és la llista de les respostes: