Les persones amb demència tenen pitjor salut visual, segons un estudi

L'anàlisi de la retina és clau per a la detecció precoç de l'Alzheimer

Actualitzada 04/07/2019 a les 17:14

Les persones amb demència presenten pitjors paràmetres de salut visual que aquelles amb menor grau de deteriorament cognitiu. Així ho indica un estudi de la Fundació ACE. Tot i que caldria una anàlisi en detall, una de les hipòtesis que es desprèn del treball és que els malalts d'Alzheimer podrien millorar la seva qualitat de vida si s'incrementessin les revisions oftalmològiques entre aquesta població. De fet, l'examen de la retina és clau per a la detecció precoç d'aquesta malaltia. En aquest estudi s'han analitzat marcadors de salut visual i troballes d'imatge retiniana per Tomografia per Coherència Òptica (OCT) en una mostra de gairebé 1.800 pacients amb Deteriorament Cognitiu Subjectiu, Deteriorament Cognitiu Lleu i Demència.A partir d’aquesta mostra, els experts han corroborat que els pacients amb demència presenten pitjor agudesa visual, usen menys correcció òptica (ulleres i lents de contacte) i tractaments oftalmològics, i s’han sotmès a menys cirurgies oftalmològiques que les persones dels altres dos grups, independentment de la seva edat, gènere i nivell educatiu.A més, una de les línies que s’estan investigant és la possible relació entre el gruix de la retina i el desenvolupament de l'Alzheimer.