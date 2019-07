Les paneroles es tornen resistents als insecticides

Un estudi destaca les dificultats per eliminar-les només amb productes químics

L’arribada de l’estiu sol vindre acompanyada per la proliferació d’insectes. Les paneroles són un dels que més molèsties causen a casa i al carrer. Sol ser el moment de fer servir un insecticida, tot i que ara un nou estudi ha revelat que algunes espècies d’aquestes bestioles s’han tornat resistents a tota mena de químics i per tant és «gairebé impossible» matar-los únicament amb insecticides.Es tracta en concret de la panerola germànica (blattella germanica), que durant molt temps ha estat una plaga urbana freqüent. Mesura entre 1,3 i 1,6 centímetres i viu generalment en habitatges i edificis. El seu refugi són llocs estrets, humits i foscos i solen sortir per les nits a buscar menjar. Són animals gregaris a què els agrada especialemente el pa i les patates i s’han estès per tots els continents excepte per l’Antàrtida.Ara un equip d’investigadors de la Universitat de Purdue (EUA) han descobert que aquest tipus de panerola s’ha tornat resistent als insecticides domèstics més utilitzats. Per provar-ho, van tractar tres colònies diferents a diversos edificis d’Indiana i Illinois (EUA) durant sis mesos. Del seu treball va resultar que les poblacions analitzades resistien l’abamectina, l’àcid bòric i el tiometoxam.Una altra de les conclusions trobades va ser que independentment dels diferents tractaments fets servir, la mida de la majoria de les poblacions de paneroles no va disminuir amb el temps.L’estudi, publicat a la revista Scientific Reports, es va realitzar utilitzant diversos insecticides alhora, igual que els exterminadors professionals, però les paneroles van demostrar ser resistents també, la qual cosa suggereix que aquests insectes estan evolucionant ràpidament (de mitjana, les paneroles viuen uns 100 dies).Per lluitar contra aquests insectes, els científics aconsellen col·locar trampes, netejar brossa i fins i tot aspirar les cries. Tot això al costat dels tractaments químics.