Les biblioteques catalanes tindran un carnet únic i un catàleg col·lectiu

Cultura vol implementar la possibilitat de sol·licitar documents des de qualsevol equipament

Actualitzada 04/07/2019 a les 17:46

Desplegament de la Mancomunitat Cultural

El Departament de Cultura treballa en diferents fronts per tal de consumar el desplegament del catàleg col·lectiu de biblioteques públiques i el nou carnet únic per als usuaris d’aquests equipaments. Són accions encaminades a facilitar la consulta conjunta –i més endavant també la sol·licitud física- dels fons bibliogràfics de les biblioteques públiques catalanes. La nova interfície de consulta del catàleg anirà acompanyada d’una nova imatge de marca del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, de la posada en funcionament del carnet virtual per tots els usuaris i l’actualització i uniformització del carnet físic (per aquells que el sol·licitin).El departament ha presentat aquest dijous els avenços en aquesta matèria al grup de treball sobre biblioteques de la Mancomunitat Cultural, l’ens que es va crear el passat 31 de gener conjuntament amb les quatre diputacions catalanes amb la finalitat de fomentar la cooperació en matèria cultural entre aquestes institucions.Durant «els propers mesos» és previst finalitzar aquests treballs en curs i implementar també la possibilitat de sol·licitar documents des de qualsevol biblioteca pública a través de l’actual plataforma de consulta. Per fer-ho, es reforçarà el servei de missatgeria i s’establirà un reglament del Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari per tal garantir la sostenibilitat del servei i el previsible augment d’aquest servei. En aquest sentit, cal recordar que durant el 2018 el conjunt de les biblioteques públiques catalanes van moure un total de 650.000 documents.El Departament de Cultura, conjuntament amb les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, treballa en el desplegament de la Mancomunitat Cultural, que es va crear el passat 31 de gener amb la finalitat de fomentar la cooperació en matèria cultural entre aquestes institucions. El Consell de la Mancomunitat Cultural, constituït el 4 de març, és l’òrgan encarregat de coordinar i posar en comú aquestes polítiques culturals, que es duran a terme arreu del territori.El Consell preveu la creació de grups de treball tècnics i de caràcter específic per a l’estudi i anàlisi de les diferents línies d’actuació en l’àmbit de la política cultural. Així, ja s’han constituït i reunit el grup de treball de temes patrimonials, impulsat per la Direcció General de Patrimoni; el d’arts escèniques, música i arts visuals, liderat per la Direcció General de Cooperació Cultural; el grup de de treball en relació amb el pla de Lectura i Biblioteques, impulsat pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, i el grup de treball sobre llengua, al capdavant del qual hi ha la Direcció General de Política Lingüística. Finalment, es preveu la creació, properament, del grup de treball sobre cultura popular i associacionisme, que impulsarà la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.