La reducció dels pits és la intervenció estètica corporal més demandada pels homes a Catalunya

Un estudi de la Societat catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica xifra entre un 15% i un 20% els pacients masculins

Actualitzada 04/07/2019 a les 15:07

La reducció del volum dels pits és la intervenció estètica corporal més demandada pels homes a Catalunya, segons una enquesta feta a més d'un centenar de professionals de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE). Les cirurgies de contorn corporal, com la reducció de mames o les liposuccions, són cada vegada més populars entre la població masculina sobretot per l'augment de la ginecomàstia, una patologia que es dona més sovint pel consum creixent d'anabolitzants entre els joves, un trastorn que només s'elimina amb cirurgia, segons el secretari de la SCCPRE, Francesc Mora. El 60% de les operacions estètiques, però, encara es donen a l'àrea facial.La ginecomàstia també pot ser causada per un desequilibri hormonal important durant l’adolescència però, en aquests casos, és freqüentment reversible amb el pas del temps.La liposucció és la segona intervenció de contorn corporal i la operació que està «en auge» és per marcar l'abdomen. Els professionals utilitzen una tècnica assistida per ultrasons, per absorbir més quantitat de greix de zones concretes de la panxa i per anar recreant les línies abdominals que es dibuixen a l'abdomen de la gent musculosa.Aquestes cirurgies de contorn representen el 40% de les cirurgies estètiques en homes i són més típiques entre la gent jove. El 60% restant són operacions de l'àrea facial. En aquesta zona, majoritàriament es fan blefaroplàstia (cirurgia de parpelles).Els homes ja representen entre un 15% i un 20% dels pacients dels cirurgians plàstics i estètics, un fet que, segons Mora, cada vegada els homes més joves es preocupen pel seu aspecte i el volen millorar. La inseguretat és el principal motiu que porta als pacients masculins a operar-se, mentre que entre les dones, la motivació és sentir-se millor amb el seu cos.