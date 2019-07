Essity dona 370.000 bolquers Deliplus a la Creu Roja

Els bolquers, fabricats per la companyia per a Mercadona, es distribuiran entre prop de 5.000 famílies en situació de vulnerabilitat

L’empresa Essity, líder en productes i solucions d’ higiene i salut, ha fet una donació a la Creu Roja de prop de 10.000 paquets de bolquers infantils de la marca Deliplus, que la companyia fabrica per Mercadona a la seva planta de Puigpelat. Els bolquers es distribuiran a través dels kits de suport social de la Creu Roja, lots que contenen productes per cobrir les necessitats bàsiques de les famílies en situació de vulnerabilitat, especialment d’higiene i alimentació.Es tracta de 6.084 paquets de bolquers per a infants de la talla de 2 a 4 kg i 2.880 paquets de la talla de 3 a 6 kg. En total, es repartiran 366.192 bolquers a través de les diferents assemblees locals que la institució té a Catalunya i a la resta de l’Estat.Aquest material permetrà donar resposta a les necessitats de prop de 5.000 famílies en situació d’exclusió ateses en els projectes d’intervenció social de l’entitat.