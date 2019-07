Detinguts 4 joves turistes a Mallorca per la violació d'una noia de 18 anys

La jove va interposar aquesta passada matinada una denúncia davant la Guàrdia Civil

Quatre joves turistes de nacionalitat alemanya han estat detinguts aquest dijous a l'aeroport de Palma després de la presumpta violació d'una turista germana de 18 o 19 anys a la localitat turística de Cala Rajada, al municipi mallorquí de Capdepera, han confirmat a Efe fonts de la Guàrdia Civil.La violació hauria tingut lloc aquesta passada matinada i unes poques hores després, sobre les set d'aquest matí, han estat arrestats els quatre en l'aeroport de Son Sant Joan quan es disposaven a tornar al seu país.Els investigadors han confirmat que pel que sembla dos dels detinguts haurien participat activament en la violació, mentre que els altres dos podrien quedar en llibertat en les pròximes hores una vegada que es confirmi que no estaven a l'habitació de l'hotel de Cala Rajada on la noia hauria estat agredida sexualment.Les fonts consultades han assenyalat que no es va efectuar cap enregistrament d'aquest delicte amb telèfons mòbils.Pel que sembla, aquest grup de quatre turistes va conèixer a la noia aquesta passada nit en una zona de copes de Cala Rajada, al nord-est de l'illa, i després l'haurien convidat a anar a l'habitació de l'hotel on s'allotjaven, on presumptament s'hauria consumat la violació.Els investigadors creuen que un d'ells la va subjectar i un altre la va forçar, i tracten d'esclarir si els altres dos estaven al lloc del succés. Es creu que un d'ells té una coartada fiable i s'està indagant la implicació del quart.La jove va interposar aquesta passada matinada una denúncia davant la Guàrdia Civil i va ser atesa de les seves lesions en un hospital públic.Seguidament, la Guàrdia Civil va activar la cerca immediata dels joves, que han estat arrestats pels agents després de ser identificats, gràcies a les fotos que tenien dels quatre, quan estaven passant pel control de seguretat de l'aeroport, per on cada dia d'estiu passen milers de turistes.Els arrestats es troben en les dependències de la Guàrdia Civil d'Artà. Demà, divendres, passaran previsiblement a disposició judicial, o en els jutjats de Manacor o als de Palma.De moment no ha transcendit l'edat dels arrestats i quin és l'aeroport alemany al qual viatjaven quan han estat detinguts.