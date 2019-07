Cau una xarxa de frau 'online' que mantenia 39 pàgines web de venda de productes electrònics

La Policia Nacional ha detingut a 45 persones de l'organització, que hauria estafat més de 2.400 persones

Actualitzada 04/07/2019 a les 18:04

Les pàgines fraudulentes

lasherramientasexpress.es

herramientasexpress.es

lasherramientasexpress.com

herramientaexpress.es

abrilclimatizaciones.es

fitairs.es

humblebundles.es

martinclima.es

greenmangamings.es

decormara.es

nokeys.es

hrkgame.es

handtec.es

mobilefixtienda.es

movileos.com

simplygames.es

instantgaming.eu

instantgaming.co

may-movil.com

argosshop.es

may-movil.es

instantgamings.es

mrsneaker.es

365games.es

toolstops.com

navia-center.es

mrmemory.co

kasmani-electrodomesticos.es

offtek.co

gamelooting.es

kinguins.com

gamyvo.com

movilines.co

xtralifes.com

entradasdechampions.com

mielectro.co

movil-planet.com

ssensetienda.com

press-starts.com

La Policia Nacional ha desarticulat l'entramat criminal més actiu a Espanya de fraus 'online', amb 45 detinguts especialitzats a cometre aquest tipus de delictes, amb el qual van aconseguir estafar prop de 900.000 euros a unes 2.400 víctimes.Des de fa any i mig actuava aquesta important i complexa xarxa experta a cometre estafes massives per internet mitjançant 39 pàgines web fraudulentes que es dedicaven a la venda de productes electrònics, segons han explicat aquest dijous responsables de la Unitat de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional.Fins al moment, han estat detingudes 45 persones: 30 a la província de Madrid, 12 a Alacant, una a Sevilla, una altra a Albacete i l'última a Barcelona. Entre els arrestats es troben els líders de l'organització, una parella de joves de 25 anys, sense antecedents penals i sense una formació acadèmica especialment elevada, en paraules del comissari de la unitat, Pedro Pacheco.A més, s'han identificat 286 comptes bancaris emprats per a canalitzar els diners estafats i bloquejats les 39 web fraudulentes.Va ser fa més d'un any quan a la comissaria de Calatayud (Saragossa) va acudir un home per a denunciar una estafa: havia comprat un producte electrònic per internet que mai va rebre.Després de les primeres perquisicions, ha explicat l'inspector cap d'aquesta comissaria José Antonio Palacio, els investigadors van detectar que aquesta web, encara que d'aparença legal i molt similar a una altra, era un frau.Amb aquest fil i després de creuar denúncies d'aquest tipus, la Unitat de Ciberdelinqüència va lligar molts caps com que la xarxa havia iniciat la seva activitat delictiva en fòrums de compravenda entre particulars que els arribaven a enviar una foto del seu DNI amb la falsa creença que aquesta transacció era més fiable.D'aquesta forma, els detinguts es feien amb documents que podien servir-los per a obrir comptes o, fins i tot, per a suplantar la seva identitat. Així, si eren denunciats, apuntaven al nom d'aquest DNI.Aquest 'modus operandi' els va permetre fer el salt a majors beneficis amb la creació de pàgines fraudulentes d'articles de telefonia i informàtica a preus sensiblement més barats que els del mercat legal. Una d'aquestes web bloquejades va arribar a reportar-los en tot just cinc dies 35.000 euros.La majoria de web oferien productes que són demandats en qualsevol moment de l'any, però l'organització també aprofitava oportunitats que sorgien com l'estafa en la revenda d'entrades de partits de futbol o, a l'estiu, la venda fraudulenta d'aparells d'aire condicionat.Però tampoc acabaven aquí els seus procediments. El tercer i «més perfeccionat», ha dit Palacio, era tornar a estafar als suposats clients de les web, dels qui ja tenien les seves dades personals.Una vegada identificaven els bancs dels seus objectius, els trucaven simulant ser emprats de l'entitat per a alertar-los que tenien un pagament sospitós per la compra d'un producte electrònic que podien recuperar si li proporcionava la seva clau d'accés. La víctima queia en el nou engany perquè efectivament no havia rebut la seva compra.El que no sabia és que en deixar en mans del seu interlocutor la seva contrasenya, la xarxa procedia en temps real a contractar crèdits immediats per imports de més de 15.000 euros o transferir fons a tercers comptes.Fins a 286 havien obert per a emmagatzemar el quantiós frau, moltes d'elles a nom de persones contractades a canvi d'una comissió de 50 i 100 euros, la qual cosa es denomina mules, i unes altres tenien com a titular a persones a les quals l'organització hi havia ja estafat i demanat una fotografia del DNI en alguna operació de compravenda.«Tenim un problema amb la delinqüència tecnològica i un canvi de tendència en la criminalitat. Mentre s'atura la delinqüència tradicional, en els últims cinc anys ha augmentat un 20 per cent la ciberdelinqüència», ha advertit el comissari Pacheco.I el més preocupant, el 80 per cent de víctimes com les que han caigut en aquesta estafa podrien haver-se evitat si haguessin adoptat «unes mínimes mesures de seguretat».Per això, l'inspector de la secció de pagaments Juan Cabo ha aconsellat als usuaris desconfiar de les pàgines que ofereixin productes a un preu amb grans descomptes, buscar referències, comprovar que estan visibles les dades fiscals de l'empresa, dubtar quan els mètodes de pagament que atorguen confiança al comprador tenen un gran sobrecost i quan no hi hagi un telèfon de contacte d'atenció al client.I, sobretot, mai enviar a ningú fotografies de la teva documentació personal i no revelar mai les teves contrasenyes de la banca 'online' ni facilitar dades bancàries per telèfon. En cas de dubte, asseguren els responsables policials insten a enviar un correu electrònic fraudeinternet@policia.es.