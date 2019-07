Vuit anys d'internament terapèutic per a la menor que va matar la mare a Banyoles

Fiscalia, acusació particular i defensa acorden també 10 anys de llibertat vigilada i allunyament de part de la família

El Jutjat de Menors de Girona imposa 8 anys d'internament terapèutic en règim tancat per assassinat per a la menor que va matar la mare a ganivetades a Banyoles el 9 de gener passat. La vista pel cas, que s'ha saldat amb una conformitat, s'ha fet aquest dimarts al Palau de Justícia. La menor, que en el moment del crim tenia 17 anys, ha acceptat la pena, que també preveu 10 anys de llibertat vigilada i que no es pugui apropar a part de la família de la víctima. La menor continuarà al Centre Educatiu Els Til·lers, que compta amb una unitat terapèutica per rebre tractament específic.La menor ja va reconèixer que va assestar diverses ganivetades a la seva mare al domicili familiar de l'avinguda Països Catalans perquè estava enfadada amb ella arran d'una discussió que havien tingut la nit anterior. Després, la noia va fugir, però l'endemà mateix els Mossos d'Esquadra la van detenir a Platja d'Aro (Baix Empordà).