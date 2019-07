Morir després d'un infart és menys probable a Catalunya, segons la SEC

Canàries, Andalusia i Aragó són les comunitats autònomes amb més mortalitat

Canàries, Andalusia i Aragó són les comunitats autònomes que presenten una major mortalitat hospitalària per infart, mentre que Catalunya és la que presenta les millors xifres, segons dades de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC).En un comunicat, la SEC s'ha fet eco d'un estudi publicat en la Revista Espanyola de Cardiologia, que adverteix que si es comparen la mortalitat de Canàries i Catalunya, el risc de mort en la primera superaria al de la segona en aproximadament un 60%.Aquesta investigació, realitzada entre més de 400.000 pacients amb infart registrats als hospitals espanyols entre 2007 i 2014, revela que el total d'ingressos per infart en aquest període a Canàries va ser de 16.317 i de 399.481 a la resta d'Espanya. El número de morts a l'arxipèlag va ascendir a 1.190, mentre que el nombre de morts al conjunt del país en aquestes circumstàncies es va situar en 32.376.El doctor Marcos Rodríguez, de la SEC, destaca que els pacients a Canàries van sofrir l'infart a edats més inferiors que a la resta de comunitats autònomes: cinc anys abans en les dones i tres en els homes, i els morts durant l'hospitalització eren quatre anys més joves a les illes.Aquesta comunitat és la que té la prevalença més alta dels dos factors associats amb un major avançament en l'edat a la qual es presenta l'infart: tabaquisme i consum de cocaïna. L'edat dels fumadors quan van sofrir l'aturada cardíaca era 13 anys inferior en homes i 21 en dones.Una altra de les dades que revela l'estudi és que Canàries va presentar també les taxes de mortalitat més altes en pacients amb diabetis.El major risc de mort hospitalària per infart a Canàries no va millorar «significativament» durant els vuit anys estudiats, mentre que Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana, Astúries, Cantàbria i Extremadura van reflectir una evolució considerable.En aquest sentit, Rodríguez alerta de la situació «molt desfavorable» de Canàries en la mortalitat per infart agut de miocardi, encara que destaca la implantació del «Codi Infart», al qual Canàries es va sumar després de 2014.