Més el 80% dels espanyols prefereix comprar un habitatge en lloc de l'opció del lloguer

El 45% dels arrendataris afirmen que ho són perquè no tenen prou ingressos per a comprar una casa

Actualitzada 03/07/2019 a les 16:41

El baròmetre del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de juny revela que el 81,8% dels espanyols preferiria comprar «un habitatge propi» davant el 12,9 que trien el lloguer. Segons aquesta enquesta, el 45% dels que viuen de lloguer no tenen ingressos suficients per a comprar una casa.



Un 13,8% dels inquilins han optat per l'arrendament «perquè no volen hipotecar-se», mentre que un 14,9% ho fa com «una solució temporal fins a poder comprar».Respecte als preus del lloguer en la zona en la qual viuen, el 47,7% dels espanyols opina que el preu del lloguer està pujant. Un 20,9% pensa que «molt», un 26,8% assegura que «alguna cosa» i un 27,4% que es mantenen estables.Les persones que asseguren que el preu del lloguer ha pujat creuen que es deu principalment a «que hi ha pocs pisos per a llogar» (21,9%), també ho atribueixen a l'«especulació» amb el preu de lloguer (19,4%) i, entre altres raons, al fet que «hi ha més gent que vol viure de lloguer» (14,7%).El 90% creu que el Govern «ha de protegir de manera activa el dret dels espanyols a tenir un habitatge digne». D'aquests, un 52,8% pensa que la millor solució és «construint habitatges socials per a les persones amb pocs recursos econòmics», el 49,9% amb «préstecs barats per a comprar habitatges», i el 46,9% «fomentant que es construeixin habitatges amb preus assequibles per a la classe mitjana».El 87,4% de les persones creu que les administracions públiques han d'adoptar iniciatives per a ajudar a això. Dels que pensen que s'han de prendre mesures per a la rehabilitació, el 52,3% creuen que la millor opció és «donant ajudes per a pagar part de la rehabilitació», el 43,7% «facilitant crèdits barats», mentre que el 27,4% opina que s'han d'«establir desgravaments fiscals per a la rehabilitació d'habitatges».Un 44,4% dels enquestats diuen que resideixen en habitatges en propietat amb la hipoteca pagada, per un 24,9% que viu a casa pròpia amb pagaments pendents. Un 5,8% viuen en habitatges heretats. Per contra el 15,6% lloga a preu de mercat, mentre el 2,85 lloga a preu inferior a mercat.