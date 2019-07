El TC anul·la el càlcul de les pensions de treballs per discriminar a la dona

Recorda que les dones conformen la major part d'aquest grup laboral

El Tribunal Constitucional (TC) ha sentenciat per unanimitat que les diferències que l'administració aplica a l'hora de calcular les pensions per a treballadors a temps parcial en relació a les dels treballadors a temps complet són «inconstitucionals, nul·les i discriminatòries per a la dona». Aquestes diferències, afirma el TC, vulneren «tant el dret a la igualtat com el principi de no discriminació de la dona», atès que la major part de les persones que treballen a temps parcial són dones. El tribunal tomba amb la sentència algunes de les disposicions de la Llei General de la Seguretat Social relacionades amb la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social.El ponent de la sentència ha estat el magistrat Cándido Conde-Pumpido. El text considera que els preceptes anul·lats vulneren el dret a la igualtat entre els dos col·lectius de treballadors en el càlcul de la quantia de la pensió «per la manera de computar el període de cotització».A més, constitueix una «discriminació indirecta per raó de sexe», en evidenciar-se «estadísticament» que la majoria dels treballadors a temps parcial són dones. Això, s'afirma al text, «ocasiona un impacte advers sobre els treballadors d'un determinat sexe».Segons la sentència, les diferències que la llei estableix per als càlculs de les pensions dels treballadors d'un i altre tipus no tenen els requisits de «justificació objectiva i raonable». A banda, la norma tampoc respecta la «proporcionalitat» des del moment que «a una reducció raonable de la base reguladora per al treballador a temps parcial en funció de la menor base de cotització, afegeix una reducció també del termini de cotització per fixar la quantia de la prestació (percentatge sobre la base), fet que no es fa amb el treballador a temps complet».Aquesta «reducció addicional» deriva d'un «coeficient de parcialitat» que redueix el número efectiu de dies cotitzats, una diferenciació que «no només condueix a un resultat perjudicial en el gaudi de la protecció de la Seguretat Social per als treballadors contractats a temps parcial, sinó que afecta predominantment les dones treballadores, com revelen les dades estadístiques».Aquesta «afectació predominant» és considerada expressament a la sentència «discriminació indirecta», de conformitat amb la definició que s'inclou a la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes.