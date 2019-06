Investiguen la mort d'una dona a l'hospital Santa Caterina de Salt durant una intervenció ginecològica

Segons ha pogut saber l'ACN, l'autòpsia revela que no hi hauria hagut mala praxi en l'actuació dels metges

Actualitzada 28/06/2019 a les 21:00

Un servei «referent»

L'Ajuntament de Salt defensa els seus serveis

El jutjat d'instrucció 2 de Girona i el Departament de Salut investiguen la mort d'una dona a l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) durant una intervenció ginecològica el 30 de maig. El jutjat ha obert diligències i Salut un expedient informatiu per determinar què va passar. Segons ha pogut saber l'ACN, però, l'autòpsia practicada revela que no hi hauria hagut mala praxi per part dels metges que van atendre la víctima. Des de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) defensen que, després de revisar els protocols establerts en aquests casos i el procediment clínic, l'actuació va ser «correcta». El cas s'ha fet públic arran de la denúncia feta pel Grup de Dones Unides i l'Espai Antiracista de Salt i Girona, que ha convocat una manifestació aquest dissabte a Salt. Denuncien que la mort de la víctima, una dona de raça negra, «ha estat la gota que ha fet vessar el got» i ho vinculen directament a una discriminació racista. L'IAS, però, defensa que compten amb un Servei de Mediació Intercultural en salut «referent a Catalunya» i que «no discrimina cap dels seus pacients per raó de raça, sexe o religió».El jutjat d'instrucció 2 de Girona ha obert diligències per la mort d'una dona durant una intervenció quirúrgica ginecològica al Santa Caterina de Salt. Els fets es remunten al 30 de maig i el departament de Salut també ha obert un expedient informatiu per determinar què va passar. Des de l'IAS defensen que l'actuació va ser correcta i, segons ha pogut saber l'ACN, l'autòpsia revela que no hi hauria hagut mala praxi per part dels metges que la van assistir.Malgrat això, el Grup de Dones Unides i l'Espai Antiracista de Salt i Girona ha convocat una manifestació aquest dissabte a Salt per denunciar el que consideren un tracte discriminatori en la sanitat i els serveis socials de la població. Segons el col·lectiu, la víctima, una dona de raça negre de Salt, va morir després de partir un «avortament espontani, encara per esclarir». Asseguren que és la «gota que ha fet vessar el got» i que ha provocat que «s'engegués un procés organitzatiu per denunciar un seguit de discriminacions racistes i una falta de recursos generalitzada en els Serveis Socials de Salt i el Santa Caterina».Des de l'IAS, però, asseguren que «no es discrimina cap pacient per raó de raça, sexe o religió» i que disposen d'un Servei de Mediació Intercultural en salut, «referent a Catalunya» i integrat per quatre mediadors i una borsa de traductors. Un servei, remarquen, que va néixer l'any 2004 precisament per donar resposta a les necessitats dels col·lectius immigrants creixents en aquell moment. Durant l'any passat, es van fer 2.428 intervencions de mediació.D’aquestes, el gran gruix, un 56,80% (1.379) van estar dirigides a població magribí (àrab i bereber) i un 26,56% (645) a persones procedents de diferents països del sud del Sàhara occidental.A més, defensen que el servei de ginecologia del Sant Caterina és una «referent» en l'atenció del part i que així hi acredita el Sistema Nacional de Salut. L'any 2018 el servei va atendre un total de 1.168 parts. D'aquests, el 50,47% corresponen a dones de nacionalitat espanyola, un 20,74% a dones del Magrib, un 11,14% són del sud del Sàhara, un 6,77% provenen de Llatinoamèrica, un 5,14% de l’Àsia i el 5,74% restant de diferents països europeus.D'altra banda, asseguren que no han rebut cap queixa formal del col·lectiu convocant de la manifestació i que es posen a disposició del Grup de Dones Unides per treballar «conjuntament qualsevol aspecte del procés de l’atenció que impliqui una millora en la percepció de la qualitat de l’atenció rebuda». També han volgut traslladar el condol a la família de la víctima i es posen a la seva disposició per oferir-los el suport que calgui.Per la seva banda, des de l'Ajuntament diuen en un comunicat que «en cap dels serveis, ni els socials ni a la resta d'atenció al ciutadà, es discrimina cap de les persones ateses per raó de sexe, raça o religió». També que aquests serveis, precisament, treballen «per l'apoderament, l'autonomia i la participació de les persones perquè siguin elles les protagonistes de les seves vides». Tot plegat, afegeixen, fent un «acompanyament i suport durant el seu cicle vital».D'altra banda, afirmen que es va acordar una trobada el mes de maig amb l'Entitat de Dones Unides de Salt que «va ser anul·lada per part de la mateixa entitat», «La nostra voluntat és la de treballar conjuntament qualsevol qüestió relacionada amb la millora en l’atenció. És per això que properament concertarem una nova trobada», remarquen.