Un menor i un ancià, primeres víctimes mortals per l'onada de calor

El jove de 17 anys va tenir un cop de calor mentre treballava al camp a Córdoba, mentre l'avi el va patir quan passejava per Valladolid

Actualitzada 28/06/2019 a les 09:31

Un menor de 17 anys de Córdoba i un ancià de Valladolid són les primeres víctimes mortals a causa de l'onada de calor que assola gran part de l'Estat aquests dies. El jove va patir un cop de calor mentre treballava al camp a Córdoba, mentre que l'home de 80 anys va morir per la mateixa causa quan passejava pel carrer a Valladolid.El noi de 17 anys ha mort aquesta matinada en un hospital de Córdoba, segons ha informat la Conselleria de Salut de la Junta d'Andalusia. El cop de calor li va sobrevenir quan estava segant al camp i va sentir marejos. Arran d'això es va posar a la piscina de la finca per refrescar-se i en sortir de l’aigua va començar a convulsar.El menor era veí de la localitat cordovesa de Castro del Río i va ingressar a l'Hospital Reina Sofía de Còrdova al migdia de dijous. Al centre sanitari, el jove va ser intubat a la Unitat de Cures Intensives, on ha mort a la 1.25 hores d’aquest divendres després de ser sotmès a una operació de recuperació cardíaca (RPC).Per altra banda, un ancià de 80 anys també va morir a causa de les altes temperatures després que també patís un cop de calor quan passejava per Valladolid cap a les 18h d'ahir dijous.Les autoritats demanen als ciutadans que extremin les mesures de precaució. Recomana evitar l’exposició continuada al sol en les hores centrals del dia i la hidratació contínua, especialment a la població amb problemes de salut, els nens i les persones grans.