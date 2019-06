Mor l'actor Max Wright, el sofert protagonista de la sèrie 'Alf'

L'intèrpret, que encarnava al pare de la família que va acollir a l'extraterrestre, va morir als 75 anys

Actualitzada 27/06/2019 a les 17:03

Max Wright, un dels protagonistes de la popular sèrie de televisió dels anys 80 'Alf', va morir aquest dimecres, segons va informar el mitjà especialitzat en notícies de famosos TMZ.Els familiars van dir a TMZ que l'actor, qui va interpretar a Willy Tanner, el pare de la família que va acollir al pelut extraterrestre, va morir a la seva casa a Hermosa Beach, als afores de Los Angeles, Califòrnia.Wright, que tenia 75 anys, va lliurar una batalla contra el càncer durant molts anys.A l'actor, nascut a Detroit (Michigan), li va ser diagnosticat un limfoma en 1995, que va romandre en estat de remissió durant molt de temps.L'esposa de l'artista, Linda Ybarrondo, amb qui s'havia casat en 1965 i tenia dos fills, va morir en 2017 arran d'un càncer de mama.A més d'actuar en quatre temporades d''Alf', Wright va participar a programes com 'Buffalo Bill', 'Cheers', 'Misfits of Science', 'Dudley' i 'The Norm Show', va recordar la publicació.L'intèrpret també va fer part de pel·lícules com 'All That Jazz', 'Reds', 'The Sting II', 'Soul Man', 'The Shadow', entre altres.Amb quatre temporades i 103 episodis emesos entre 1986 i 1990, 'ALF' girava entorn de l'arribada d'un simpàtic extraterrestre a la vida d'una família ordinària i va ser una fita de la televisió estatunidenca dels anys 80.A l'agost de l'any passat, el portal especialitzat TVLine va informar que la productora Warner Bros. Television plantejava recuperar 'Alf'.Segons els primers detalls del projecte, la nova 'Alf' se centraria en el retorn del personatge d'Alf a la Terra i presentaria a una nova família.Tom Patchett i Paul Fusco, creadors d''Alf', estan involucrats en aquest nou xou, d'acord amb el mitjà especialitzat The Hollywood Reporter.Al juny de 2016, l'actor Mihaly 'Michu' Meszaros, que va ser l'encarregat de donar vida a l'extraterrestre Alf, va morir als 76 anys.Nascut a Budapest en 1939, Meszaros va ser un intèrpret i artista de circ de tot just 0,83 metres d'alçada.