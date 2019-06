El Prado demana ajuda per identificar el paisatge pintat en un quadre

L’obra del misteri és de l’artista Agustín Riancho i porta com a títol ‘Paisaje’

Actualitzada 28/06/2019 a les 13:54

Geólogos de España: el Museo Nacional del Prado pide ayuda para identificar este paisaje. Abro hilo para realizar propuestas. pic.twitter.com/AJFL9y7kgi — Luis Collantes (@LuisCollantesR) 24 de juny de 2019

El Museu del Prado ha demanat col·laboració d’experts i ciutadans per resoldre el misteri que amaga una pintura d’Agustín Riancho (Entrambasmestas, 1841 - Alceda, 1929), un dels paisatgistes de l’Estat més reconeguts del segle XIX. Sota l’ambigu nom de ‘Paisaje’, com bé indica el seu títol, l’obra reprodueix un paisatge d’algun indret de l’Estat, però es desconeix quin és en concret.Arran d’aquesta nova adquisició i el misteri que amaga, el Prado ha demanat ajuda a experts i geòlegs per poder esbrinar quin és el paisatge de la Península que s’amaga darrere aquesta obra impressionista. El quadre en qüestió l’ha donat una col·lecció particular. El restaurador Pedro José Martínez, treballador del museu i especialitzat en el segle XIX, en rebre l’obra es va posar en contacte amb un geoparc de Cantàbria per saber si el paisatge era d’aquella zona.Aquest no va ser l’únic geoparc amb què va contactar, ja que no va obtenir una resposta suficientment acurada. Alhora, aquests parcs també traslladaven la pregunta a altres experts, però ningú ha pogut identificar amb certesa l’indret. És per això que també s’ha demanat ajuda als ciutadans a través de les xarxes socials, els quals ja han començat a publicar tot tipus de comentaris i fotografies de diferents llocs que s’assemblen al recreat en aquesta misteriosa obra.