Cinc detinguts per segrestar un magnat argentí a Madrid, ja alliberat

Intentaven cobrar un rescat de gairebé dos milions de dòlars

Actualitzada 27/06/2019 a les 17:16

La Policia Nacional ha alliberat a un magnat argentí després de romandre segrestat durant set dies en un habitatge del madrileny barri de Prosperitat en una operació en la qual ha detingut a cinc integrants d'una banda que pretenien cobrar un rescat de gairebé dos milions de dòlars.L'alliberament de l'empresari, que es trobava a Madrid per a dur a terme uns negocis, s'ha produït quan els presumptes captors anaven a traslladar a la víctima a un altre domicili.Fonts de la investigació han precisat a Efe que tot apunta al fet que es tracta d'un segrest per encàrrec dut a terme pels cinc detinguts, d'ells quatre francesos i un rus, que suposadament era l'encarregat de supervisar-lo i del cobrament del rescat.Quatre dels arrestats tenen experiència en el maneig d'armes i en operacions militars.La recerca va començar el dilluns passat quan el Consolat argentí a Espanya va informar la Policia d'una denúncia interposada a l'Argentina per un familiar del segrestat, que va manifestar que els segrestadors s'havien posat en contacte amb ell des d'Espanya per a comunicar-li el segrest i que li exigien una quantiosa quantitat de diners per a l'alliberament (gairebé 1,8 milions d'euros).L'empresari va aconseguir realitzar una trucada telefònica des del lloc on es trobava retingut en la que advertia de la gravetat de la situació i en la qual va demanar que es pagués l'exigit ja que l'acabaven d'amenaçar amb llevar-li la vida a ell i a tota la família en el cas de no atendre les demandes econòmiques.El lloc de la captivitat va ser localitzat durant la mateixa tarda del dilluns i immediatament es va establir un dispositiu policial al voltant del domicili en el qual se sospitava que es trobava el segrestat.Instants abans de l'arribada al lloc d'agents del Grup Especial d'Operacions (GEO) per a assaltar l'habitatge els policies van detectar als integrants del grup al costat de la víctima sortint de l'habitatge.Davant el temor que fos traslladat a un altre lloc o que corregués risc la seva vida els agents van intervenir i van arrestar als presumptes autors del segrest, que van ser posats a disposició judicial.