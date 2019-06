Un policia mort i vuit persones ferides en un doble atac suïcida a Tunísia

Dues persones han fet esclatar dos paquets d'explosius en dues zones cèntriques

Almenys un agent de policia ha mort i vuit persones més han resultat ferides en un doble atemptat aparentment suïcida perpetrat avui en dos punts diferents de la capital tunisiana, han informat a Efe fonts de Seguretat.El primer i més greu dels atacs s'ha produït poc abans del migdia en el cèntric carrer Charles de Gaulle, pròxim a la blindada ambaixada de França, quan un home s'ha abalançat contra un cotxe de Policia que patrullava una zona a aquesta hora densament poblada de gent.«Ha estat una explosió enorme que ha sacsejat tot el carrer. La gent ha sortit corrent en totes les direccions», ha explicat a Efe un testimoni a escassos metres de la zona pròxima a l'entrada de la medina turística.Minuts després, el ministeri d'Interior ha informat que «un dels dos agents ferits greus ha mort. Tres civils han estat traslladats a un hospital amb ferides de diferent gravetat», ha agregat.El lloc de l'atac ha estat ràpidament acordonat pels serveis de Seguretat, que han dispersat a policies i curiosos i han facilitat l'arribada de les ambulàncies a la zona, que en tot just tres hores ja havia recobrat la seva rutina.Gairebé al mateix temps que el suïcida, el cadàver del qual ha quedat dispers al terra, atemptava al centre de la capital, un segon kamikaze ha causat quatre ferits més en fer esclatar un paquet d'explosius al costat d'una caserna de les forces especials de la lluita antiterrorista, en el barri de la capital d'Al Gorjani.«S'ha obert una investigació per esclarir els atacs», l'autoria dels quals no ha estat reivindicada encara per cap organització, ha assegurat el ministeri.Diverses fonts han informat, així mateix, d'una tercera explosió a la ciutat balneari de Susa, un dels principals centres de vacances al país, informació que ha estat desmentida després per les autoritats.Aquest és el primer atac que sacseja la capital des que el passat octubre una jove de tot just 20 anys causés 15 ferits en fer esclatar la càrrega que portava en la bossa enfront d'una patrulla de la Policia en la cèntrica avinguda Habib Bourguiba, també prop de l'ambaixada de França.Les autoritats han indicat llavors es que es tractava d'una dona que procedia de les zones rurals i tenia vincles amb cèl·lules locals lligades a grups jihadistes globals com l'organització de l'Estat Islàmic.Aquest és l'atemptat més greu perpetrat a Tunísia des que en 2015 una cadena de tres atemptats en la capital i en Sousa segués la vida de 72 persones, 60 d'ells turistes estrangers i 12 membres de la Guàrdia Presidencial.Els atacs, que van enfonsar el turisme, una de la principals indústries d'un país sumit en una greu crisi econòmica, van ser reivindicats per una branca salafista radical local vinculada al citat grup jihadista.Tunísia és el quatre país del món en nombre de ciutadans que durant l'última dècada han viatjat a Líbia i Síria per a sumar-se organitzacions jihadistes com l'Estat Islàmic, només per darrere de Rússia, Aràbia Saudita i Jordània.A més, des de la revolució de 2011 que va donar inici a les ara marcides «primaveres àrabs», grups salafistes radicals violents locals mantenen una guerra de baixa intensitat amb les forces de Seguretat a les muntanyes de Kasserine, frontereres amb Algèria.A la inseguretat al país se suma la fragilitat de la frontera amb Líbia, país víctima del caos i la guerra civil des que fa una dècada l'OTAN contribuís a la victòria dels grups rebels sobre la dictadura de Muamar al Gadafi.Els atemptats es produeixen a tot just quatre mesos d'una crucials eleccions presidencials i legislatives que es consideren crucials per al futur del país.