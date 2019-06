Detenen sis persones a Barcelona i Madrid i alliberen vuit víctimes transsexuals que eren obligades a prostituir-se

Les persones afectades procedien de Veneçuela i Colòmbia i es prostituïen en pisos de cites per tot l'Estat

Actualitzada 26/06/2019 a les 17:58

La Policia Nacional ha detingut sis persones, tres a Barcelona i tres a Madrid, i ha alliberat vuit víctimes transsexuals que eren obligades a prostituir-se en pisos de cites per tot l'Estat. Les víctimes procedien de Veneçuela i Colòmbia i eren captades des d'Espanya amb la promesa de grans beneficis econòmics. Ja a l'Estat eren controlades per l'organització, que els treia el passaport i les explotava sexualment per saldar el deute del viatge, que podia pujar fins als 15.000 euros. Dos dels detinguts han ingressat en presó provisional. El líder del grup és un transsexual veneçolà assentat a Espanya que es dedicava a captar persones en situació de vulnerabilitat i precarietat econòmica.La investigació va començar el 2018 després de rebre dues denúncies a Madrid i a València de dos transsexuals que asseguraven que estaven sent víctimes de tràfic d'éssers humans. Els agents van identificar els integrants del grup, que controlaven pisos arreu de l'Estat, tot i que tenien la base d'operacions a Madrid i a Barcelona.El líder de l'organització utilitzava altres víctimes traficades anteriorment, coaccionades per la banda, per convèncer les noves. Per creuar la frontera preparaven viatges suposadament turístics, amb bitllets d'avió d'anada i tornada, reserva d'hotel, assegurança de viatge i diners en efectius per justificar el viatge. Aquests diners els enviaven les víctimes explotades a les noves per així ocultar la identitat dels membres del grup. El finançament venia del cap.Quan ja estaven als pisos de cites, els membres del grup els retiraven els diners i el passaport i els informaven de les condicions reals en què exercirien la prostitució: estant disponibles les 24 hores, tots els dies i consumint drogues amb els clients. A més, havien de pagar el lloguer de l'habitació, els anuncis a internet i la resta de despeses de manutenció, arribant a tenir deutes d'entre 10 i 15.000 euros.Primer treballaven en pisos de Madrid i Barcelona fins que pagaven part del deute i mostraven obediència. Després les desplaçaven a altres llocs de cites itinerants repartits per l'Estat per tenir més clients, però se les controlava per telèfon i videotrucada.Els agents van fer tres entrades, una en un pis de Madrid on van detenir el líder del grup i dos membres més, i dues més a Barcelona, on van detenir tres persones més. Dos dels detinguts estan en presó provisional. S'han intervingut 2.300 euros i 400 dòlars americans, diversos dispositius telefònics i un ordinador portàtil, un passaport d'una de les víctimes i petites quantitats de drogues com cocaïna, marihuana i popper.