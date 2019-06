Detingut a Madrid per abusar de tres menors i gravar-los durant dos anys

Es feia passar per agent secret i amenaçava els nens amb deixar sense feina als seus pares

Actualitzada 25/06/2019 a les 15:43

La Policia Nacional ha detingut a Madrid a un presumpte pederasta que, fent-se passar per un agent secret, va abusar d'almenys tres menors durant dos anys -quatre o més vegades al mes- a què, a més, gravava durant les pràctiques sexuals.L'arrestat, de 49 anys, viu amb els seus pares en el mateix barri en el qual resideixen les víctimes però disposa d'un pis traster molt pròxim on, presumptament, duia a terme els abusos, ha informat la Policia Nacional.Per a guanyar-se la confiança dels menors els convidava a jugar amb videoconsoles i els donava llaminadures fins que finalment abusava sexualment d'ells; posteriorment els amenaçava amb utilitzar la seva suposada influència com a agent secret per a deixar sense treball als seus pares si explicaven els abusos.La recerca va començar a la fi del passat mes de gener quan els agents van tenir coneixement que un jove de 16 anys havia sofert abusos sexuals entre els 12 i els 14 anys per part d'un home que li va dir que era agent secret.Les primeres indagacions van permetre identificar a altres dos menors que també haurien estat víctimes de la mateixa persona.El presumpte pederasta va arribar a oferir als menors entre deu i quaranta euros per participar en jocs sexuals en els quals els mostrava pel·lícules pornogràfiques i es masturbava en la seva presència, fins que de forma progressiva els realitzava tocaments en els seus genitals i va aconseguir l'accés carnal en alguna ocasió.La mare d'un dels menors va evitar inicialment comparèixer davant la Policia per temor al fet que el presumpte pederasta pogués complir les amenaces que va realitzar al seu fill però altres dos van manifestar actes similars.Finament els tres van declarar que en alguna ocasió havien estat gravats durant les pràctiques sexuals amb un dispositiu d'enregistrament en forma de bolígraf al qual se li encenia una llum vermella.Tots aquests fets van succeir durant dos anys aproximadament amb una freqüència d'almenys quatre vegades al mes.L'avanç de les recerques va permetre la identificació del presumpte autor dels mateixos i els agents van constatar que no és agent secret ni té cap relació amb l'àmbit de la seguretat.Uns dies abans de la seva detenció va ser vist per un testimoni als voltants del seu domicili acompanyat per dos nens de 7 i 10 anys a què havia convidat a pujar a la seva casa per a jugar a la videoconsola però els menors van preferir continuar jugant al carrer.L'operatiu policial ha finalitzat amb la detenció d'aquest presumpte pederasta i amb el registre de l'habitació i de les zones comunes de l'immoble en el qual resideix i del pis traster.Els agents li han intervingut quatre discos durs, un d'ells amb molta capacitat de memòria, un 'pendrive', una videoconsola, un ordinador i una caixa forta.No obstant això, la Policia Nacional continua les recerques per a localitzar possibles noves víctimes.