Detenen una menor per llançar una jove a les vies del metro la nit de Sant Joan

Actualitzada 26/06/2019 a les 17:50

La Guàrdia Urbana va detenir la matinada del dia de Sant Joan una menor que havia llençat una jove a les vies del metro a l'estació d'Urquinaona de la línia 4 en una baralla entre dos grups, han confirmat fonts municipals.Els vigilants de seguretat la van poder rescatar abans que arribés el comboi i va ser atesa per lesions lleus. Els fets van passar cap a les 5 de la matinada. Els dos grups, formats per quatre integrants cadascun, van començar a barallar-se a l'andana i un menor va empènyer una altra noia a la zona de vies. Un cop rescatada, els vigilants de seguretat van retenir a l'estació els vuit implicats, quatre d'ells menors d'edat, fins que la Guàrdia Urbana va arribar i va detenir la menor per un delicte de temptativa d'homicidi.La noia va quedar en mans de l'Oficina d'Atenció al Menor i després els Mossos d'Esquadra la van posar a disposició de la Fiscalia de Menors.