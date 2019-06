Whatsapp deixarà de funcionar l'1 de juliol en alguns mòbils

L’aplicació ja no es podrà descarregar als telèfons Windows i amb versions anteriors a iOS7 i Android 2.3.7

Actualitzada 24/06/2019 a les 13:11

L’aplicació de missatgeria instantània Whatsapp deixarà de funcionar en alguns telèfons a partir de l'1 de juliol. I és que la plataforma ha anunciat que en els dispositius Microsoft amb sistema operatiu Windows Phone ja no es podrà descarregar l'app, així com tampoc en telèfons que tinguin versions antigues d’Android i iOS.Whatsapp ha informat que al no desenvolupar l'aplicació per als citats sistemes operatius, algunes de les funcions que ofereix poden deixar de funcionar en qualsevol moment.Les versions anteriors a iOS 7 i anteriors a Android 2.3.7 tampoc poden crear comptes nous ni verificar les existents i només podran usar l'aplicació fins a l'1 de febrer de 2020.