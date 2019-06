La Grossa de Sant Joan deixa 390.000 a Molins de Rei amb el 13156

Un estanc ha venut 13 dels 35 bitllets premiats però el de la sèrie guanyadora amb 3 MEUR ha quedat desert

Actualitzada 24/06/2019 a les 17:10

La Grossa de Cap d'Any, amb 100.000 números a la venda

El primer sorteig extraordinari de la Grossa de Sant Joan ha deixat desert el premi més important i que estava dotat amb 3 MEUR. La sèrie 18 del 13156 no s'ha venut. Tot i això, dels 35 bitllets d'aquest número se n'han venut 13 a un estanc de Molins de Rei, que ha acabat repartint 390.000 euros –30.000 euros per bitllet. La Grossa de Sant Joan també ha premiat amb 10.000 euros per bitllet els afortunats que tenien un dels cinc números especials: 35511, 04465, 18268, 28799, 06966. S'han venut a Banyoles, Sant Joan de Vilatorrada i internet, Parets del Vallès, Barcelona i Terrassa, respectivament.Els premis es podran cobrar durant els 90 dies després de la data del sorteig, és a dir, fins al 22 de setembre a la seu de Loteria de Catalunya. Aquells premis de menys de 1.000 euros, però, es podran cobrar a qualsevol dels 2.200 punts de venda autoritzats i a través de transferència bancària. Els premis de fins a 120 euros es podran cobrar en metàl·lic en aquests mateixos punts de venda.D'altra banda, Loteries de Catalunya informa que des d'aquest dimarts ja es podran adquirir els bitllets de la Grossa de Cap d’Any, que aquest 2019 arriba a la seva setena edició. La principal novetat respecte l’edició anterior és que es posaran a la venda 100.000 números, 20.000 més que l'any 2018.