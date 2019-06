Investiguen els trets contra la façana de la mesquita Muley el Mehdi de Ceuta

Una persona va disparar almenys quatre tirs de matinada quan encara hi havia gent resant

Actualitzada 24/06/2019 a les 10:44

Un o dos individus han efectuat almenys quatre trets contra una de les principals mesquites de Ceuta —Muley el Mehdi— quan a l'interior del temple hi havia persones que acabaven un dels seus resos, ha informat fonts policials.El succés s'ha produït aquesta matinada i els trets, que han impactat contra la façana, no han deixat ferits encara que s'han registrat moments de pànic i tensió.La Policia Nacional de Ceuta ha obert una investigació per esclarir aquest succés en el que no hi ha hagut ferits.Segons informa El Faro de Ceuta, va ser un individu qui va atemptar contra el temple situat en la avinguda d'Àfrica sobre les 3.30 hores de la matinada i pujat en una motocicleta. Aquest mitjà indica a més que els impactes es van produir tant en l'exterior com a l'interior de la mesquita, des d'una de les seves cantonades.Es van registrar moments de pànic i tensió entre els presents. En el moment de l'atac hi havia dues persones a l'interior de la mesquita acabant els seus resos al pati, on es van dirigir un parell de tirs, segons aquest mitjà local.