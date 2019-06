Una trentena de dotacions dels Bombers treballen en un incendi forestal a Maials al Segrià

Tallada la C-12 en tots dos sentits entre els quilòmetres 96 i 101,5 a causa del foc

Actualitzada 22/06/2019 a les 20:40

Una trentena de dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte a la tarda per controlar i sufocar un incendi de vegetació forestal que crema a Maials (Segrià). Les flames han començat al marge de la C-12, al quilòmetre 97,5, i han obligat a tallar la carretera en tots dos sentits des del punt 96 fins al 101,5. Els Mossos d'Esquadra han activat almenys cinc patrulles per atendre la zona afectada per l'incendi. D'altra banda, Protecció Civil ha informat que el telèfon 112 ha rebut prop d'un centenar de trucades d'alerta arran del foc.