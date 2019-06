Les primeres informacions indiquen que la dona feia mesos que estava morta

Una veïna de Pozondón, Tenerife, d'uns 90 anys ha estat trobada morta en un armari de casa seva, on vivien els seus fills, la Guàrdia Civil els ha detingut com a presumptes autors d'un delicte d'assassinat, informa el diari HeraldoL'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort, tot i que les primeres informacions indiquen que la dona feia mesos que estava morta. El consistori sospitava que passava alguna cosa i, de fet, va alertar als serveis socials. Tot i les sospites, ningú del poble pensava que es tractés d'un assassinat.