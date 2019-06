El govern espanyol aprova incrementar un 0,25% addicional el salari dels funcionaris

L'acord amb els sindicats contemplava l'increment si el PIB del 2018 assolia o superava el 2,5%

Actualitzada 21/06/2019 a les 16:01

El Consell de Ministres ha aprovat apujar un 0,25% addicional el salari dels empleats públics, que s'aplicarà a partir de la nòmina de juliol, com es va acordar amb els representants dels treballadors. La revalorització se suma a l'increment del 2,25% aprovat via reial decret el 21 de desembre. El passat desembre el govern va assolir el II Acord per a la millora de l'ocupació pública, que contempla un increment salarial fix i un percentatge addicional lligat al creixement de l'economia. Pel que fa al 2019, s'establia que si l'increment del PIB el 2018 assolia o superava el 2,5% s'afegiria un altre 0,25%. El PIB va ser del 2,58% i, per tant, és d'aplicació l'augment de la retribució variable.En un comunicat, el ministeri d'Hisenda ha destacat que l'executiu «sempre ha defensat la dedicació, professionalitat i vocació de servei públic dels funcionaris, artífexs indispensables del bon funcionament de les administracions públiques i peces fonamental en el desenvolupament d'una democràcia moderna».