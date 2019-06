Demanen que l'ANC retiri el cercador de companyies 'compromeses' i 'neutrals'

Empresaris de Catalunya denuncia que és un registre «pervers» perquè «llista les empreses que no són favorables a la independència»

Actualitzada 21/06/2019 a les 15:53

Empresaris de Catalunya ha avisat a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) que iniciarà accions judicials si no retira en un termini de 24 hores la web de Consum Estratègic, que conté el cercador de les empreses «compromeses» i «deslligades de les pressions de l'Estat». L'organització, que agrupa més de 500 empresaris i directius d'empreses catalanes que es defineixen com a «favorables al respecte a les lleis i al manteniment de Catalunya dins d'Espanya», ho ha comunicat en una carta a la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie. En un comunicat, el president de l'entitat, Carlos Rivadulla, ha alertat que la campanya és «perversa» perquè «llista de manera passiva a les empreses que no són favorables a la independència».A més, «suposa un acte de sectarisme ideològic que té efectes negatius per al mercat i l'economia, i distorsiona greument la competència», ha denunciat Rivadulla, que va assumir la presidència de l'entitat després que Josep Bou deixés el càrrec per presentar-se com a cap de llista del PP a Barcelona en les anteriors eleccions municipals. Des d'Empresaris de Catalunya apunten que s'iniciaran accions judicials si no hi ha canvis per a «garantir el bon funcionament del mercat i de l'economia catalana».