Apple retira alguns Macbook Pros per risc d'incendi de la bateria

Correspon als dispositius amb pantalla de retina de 15 polzades venuts entre 2015 i 2017

Actualitzada 21/06/2019 a les 17:14

Apple ha fet una crida a retirar els seus portàtils Macbook Pros per risc d'incendi de la bateria. Es tracta dels models amb pantalla de retina de 15 polzades venuts entre el setembre de 2015 i el febrer de 2017.La bateria del model afectat pot escalfar-se i es corre el risc d'incendi. L'empresa californiana recomana als usuaris que puguin estar afectats que visitin la seva pàgina web per cintroduir el número de sèrie del seu dispositiu i comprovar si és un dels afectats; a més de sol·licitar el canvi de la bateria sense cap tipus de cost.L'afectació no inclou ni els models més nous de MacBook Pro ni d'altres sèries.