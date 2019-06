Un sindicat de la Policia Nacional demana al jutge que investigui 28 directors d'escola per l'1-O

USTEC-STEs acusa el sindicat policial de voler «intimidar» els directors per «encobrir» les «lamentables» càrregues que van realitzar els agents

USTEC-STEs ha acusat el Sindicat Professional de la Policia (SPP) de voler «intimidar» la comunitat educativa catalana per «encobrir» així les càrregues policials de l'1-O. Aquesta entitat ha demanat al jutjat d'instrucció número 7 que citi com a investigats 28 directors de centres educatius de Barcelona on es van produir incidents per delictes com el de desobediència i malversació. A parer d'USTEC-STEs, l'SPP actua «de manera deshonesta», amb una «intencionalitat política partidista», i no pas en defensa dels seus associats, «sinó per encobrir els lamentables actes comesos per bona part dels seus afiliats». «La comunitat educativa només vol sentir d’aquesta entitat una disculpa per part dels responsables d’una brutalitat policial que no s’oblidarà mai», ha reblat.En un comunicat, USTEC-STEs ha recordat que aquell cap de setmana totes les direccions van quedar exonerades de cap responsabilitat amb una resolució prèvia del Govern. «Ni que haguessin volgut tancar els centres haurien pogut, perquè cap director de cap centre de Catalunya tenia la potestat d'obrir-lo o tancar-lo», ha apuntat.Per això, considera que l’acusació del sindicat policial «no té cap fonament jurídic», sinó que «persegueix la intimidació del professorat, d’acord amb una estratègia que connecta amb les acusacions falses d’adoctrinament que es van produir durant les setmanes posteriors» a l'1-O.El sindicat educatiu ha volgut expressar el seu suport i solidaritat amb els directors acusats i vol agrair a totes les direccions de Catalunya que obren regularment els seus centres a totes les manifestacions «culturals, socials i cíviques i de la comunitat educativa». «Al cap i a la fi, escoles i instituts públics són al servei de la societat», ha conclòs USTEC-STEs.