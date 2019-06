Un dels magistrats del judici de l'1-O preveu la sentència pel setembre o l'octubre

Antonio del Moral descarta que la decisió es prengui abans de l'estiu perquè la deliberació és «costosa»

Actualitzada 20/06/2019 a les 14:22

Un dels set magistrats del tribunal que ha jutjat l'1-O, Antonio del Moral, preveu que la sentència es dicti entre setembre i octubre. En declaracions fetes des de Melilla a la UNED, ha dit que, hores d'ara, es pot «descartar» que la sentència es faci pública abans de l'estiu i ha argumentat que estan tot just deliberant i que és un tema «costós» que els portarà temps. Per això, apunta com a possibilitat la tardor. Del Moral, però, reconeix que les previsions poden canviar, com ha passat també quan estudiaven quan començaria i quan acabaria el judici ja que les dates van anar fluctuant. «Estem deliberant i mentre estigui la deliberació en marxa és difícil fer càlculs de fins on arribarem», ha afirmat en declaracions recollides per la 'Cadena Ser'.Aquest mateix dijous, en una entrevista a 'Catalunya Ràdio', el secretari general del PSC, Miquel Iceta, ha dit que veu «possible» una sentència abans de l'1 d'agost. Unes afirmacions que contrasten amb la previsió que fa un dels set integrants del tribunal que ha jutjat el procés durant quatre mesos al Suprem.