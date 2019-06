Netflix apuja els seus preus a Espanya

La plataforma d''streaming' aplica un increment d'un i dos euros mensuals

La pujada de preus de Netflix a Espanya ja és una realitat. Des d'aquest dijous, la plataforma d'streaming aplica un increment del cost dels seus serveis d'un 9% i un 14%, en funció del pla contractat.D'aquesta forma, i segons detalla la companyia en el seu web oficial , la tarifa Estàndard (que permet veure els continguts en dues pantalles al mateix temps) costa 11,99 euros, és a dir, un euro més que fins ara.Per la seva banda, la tarifa Premium (amb un servei de quatre dispositius) puja dos euros, fins als 15,99.El tercer dels seus paquets, el bàsic, no canvia i continuarà tenint el mateix preu de 7,99 euros.Aquestes noves tarifes entren en vigor aquest mateix dijous per als nous subscriptors i en el pròxim cicle de facturació per als ja registrats.