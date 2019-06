Les aventures de 'Toy Story 4' arriben als cinemes en català

El debut en la direcció de l’actor i guionista Jonah Hill, ‘En los 90’, s’estrena aquest divendres

Torna ‘Toy Story’. La quarta entrega del ja clàssic títol d’animació infantil aterra aquest divendres als cinemes de tot l’Estat, i doblada al català en diverses sales de Catalunya. A ‘Toy Story 4’, dirigida per Josh Cooley, el cowboy Woody, igual que va cuidar en el passat del seu inseparable Andy, haurà de cuidar ara de la Bonnie, qui un dia porta a la seva habitació una nova joguina, una cullera-forquilla anomenada 'Forky'. Aquest personatge antipàtic dona peu a una aventura amb vells i nous amics més enllà dels límits de la casa familiar. D’altra banda, divendres arriba als cinemes ‘En los 90’, el debut en la direcció de llargmetratges de Jonah Hill, actor i guionista recordat pel seu paper secundari a la popular ‘El Lobo de Wall Street’.Realitzador audiovisual i director de diversos curts, Denis Rovira Van Boekholt debuta en el llargmetratge amb el film de terror ‘La influencia’. Una pel·lícula de producció espanyola que compta amb Emma Suárez, Maggie Civantos i Alain Hernández, entre altres, al repartiment.Al film, Alícia torna a la sinistra mansió de la qual va fugir quan era nena, ara com a mare de família, amb el seu marit i una filla de nou anys. La protagonista vol refer la seva vida, però està obligada a enfrontar-se amb el passat. Mentrestant, la matriarca de la família es troba en coma profund i sobreviu connectada a una màquina. La petita Nora sent una estranya fascinació per ella.Debut en la direcció de l’actor i guionista Jonah Hill, nominat l’any 2013 a l’Oscar al millor actor secundari pel seu paper a ‘El lobo de Wall Street’ al costat de Leonardo di Caprio. En aquest film escrit i dirigit per Hill, l’acció s’ambienta a Los Angeles a la dècada dels 90. El protagonista, Stevie, és un adolescent de 13 anys que viu un estiu complicat en què ha de fer equilibris entre una mare absent, un germà problemàtic i un nou grup d’amics que ha conegut en una tenda de ‘skates’.‘Un atardecer en la Toscana’ dirigida per Jacek Borcuch explica la relació entre una guanyadora d’un premi Nobel i el propietari d’un hotel de platja. Marie Linde (Krystyna Janda) és la pretesa guanyadora d’un premi Nobel, que viu a la Toscana amb la seva família. Embolicada amb un jove propietari, un esdeveniment els sacseja a tots, però ella decideix combatre l’estat d’histèria general amb un discurs que provoca un gran rebombori –i una reacció per la qual no estava preparada-, en l’agraïment d’un premi local que li han concedit.