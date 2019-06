L'ANC crea un cercador d'empreses de consum 'compromeses' i 'neutrals'

L'entitat diu que 11 empreses han gaudit de 148.000 nous contractes des que va començar la campanya fa vuit mesos

La ANC ha fet una crida a les empreses perquè se sumin al buscador de les companyies que potencien l'economia catalana i que estan «deslligades de les pressions» de l'Estat, després de «l'estratègia de la por» de l'octubre del 2017, quan diverses empreses van desplaçar la seu social a fora de Catalunya. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha explicat que la campanya 'Consum Estratègic', de la qual ara es dona el tret de sortida a la segona fase, s'inscriu dins d'una estratègia de «no cooperació» amb qui exerceix el poder «de manera autoritària» en l'àmbit econòmic. Segons l'entitat, 11 empreses s'han beneficiat de 148.000 nous contractes durant la primera fase de la campanya, iniciada fa vuit mesos, i creuen que la iniciativa hi pot haver contribuït.Paluzie ha explicat que no es tracta de si aquestes empreses estan a favor o no de la independència, sinó de la seva «neutralitat» i de «potenciar un tipus d'economia menys dependent dels oligopolis» i de les «ordres». «Com quan van sortir en manada –de Catalunya- sense tenir cap necessitat objectiva», ha afegit. En aquest sentit, ha considerat que tampoc hi ha «cap problema» en què es potenciïn, per exemple, bancs estrangers, perquè «no tenen perquè estar a favor de la independència».En aquest sentit, ha argumentat que es tracta «d'afeblir» el model econòmic depenent dels poders públics i «enfortir l'economia catalana més deslligada de les pressions polítiques i que afavoreixi el teixit productiu català». Tot plegat, amb uns valors determinats –que també es desgranen a cada perfil de les empreses inscrites en el registre-, com el cooperativisme, l'ecologisme o la promoció de la llengua catalana.David Fernàndez, secretari nacional i coordinador de la Comissió Fem República, ha sol·licitat als empresaris i autònoms del país que «estiguin a l'altura del moment» i «del que demana el mercat» i que siguin partícips de l'economia catalana «lluny de les aliances de l'statu quo'. Així, els han instat a inscriure's com a «proveïdors» en un registre que rebutgen que agafi la denominació de «llista».Paluzie ha explicat que com a assemblea poden potenciar «pautes o consums determinats» i ha detallat que en les anteriors eleccions ja van demanar a les formacions polítiques que, a banda de no pactar amb el «bloc del 155», afavorissin el consum de proximitat. Així, no descarten fer de «lobby» de cara a empreses i administracions perquè «també consumeixen».En la primera fase, iniciada al novembre, s'han fet xerrades divulgatives i fires, en què han estat presents diverses empreses. Ha estat en aquest ambient on s'han produït aquests canvis de contractes cap a onze empreses «compromeses» que n'han facilitat les dades, segons l'entitat. Tot i això, no totes les que han participat en les fires s'han inscrit en el registre. L'entitat ha rebutjat, de moment, donar xifres de quantes empreses s'hi han unit.En aquest registre, que agrupa companyies del sector de la llum, assegurances, bancari o de telefonia, és el titular de l'empresa qui s'hi ha d'adherir. Primer, ha de fer una preinscripció i després l'ANC s'encarrega de revisar les dades que s'han introduït per a que després es validi. Aleshores, se signa un document en què la companyia accepti «formalment» que forma part de la llista.