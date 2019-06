Els Mossos faran 900 controls i els Bombers es reforçaran amb 170 efectius per Sant Joan

Es preveu que es mobilitzin 510.000 vehicles fora de l'àrea de Barcelona, principalment la Costa Brava i la Costa Daurada

Actualitzada 20/06/2019 a les 17:27

MÉS INFORMACIÓ Consells per fer un bon ús de petards i fogueres

La Conselleria d'Interior preveu que aquest proper cap de setmana llarg, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, pugui ser un dels «de més perillosos de l'any», a causa de la gran mobilitat de vehicles, les festes, els petards i les condicions meteorològiques que poden afavorir els incendis forestals. Per això, Mossos, Bombers, Protecció Civil, Trànsit i Agents Rurals han preparat un dispositiu especial de reforç de la seguretat per prevenir incidents. Es preveu que entre divendres i dissabte surtin de l'àrea de Barcelona més de mig milió de vehicles, sobretot a segones residències de les zones costaneres, cosa que obliga a extremar la precaució a l'hora de tirar petards, perquè en zones rurals hi ha més perill que a les ciutats.Buch ha explicat que en coincidir Sant Joan amb dilluns fa que el cap de setmana llarg sigui aprofitat per molta gent per marxar fora a celebrar la revetlla. Això empitjora pel fet de l'augment de temperatura, baixada d'humitat i vent del sud que pot afavorir els incendis forestals.Entre el divendres a la tarda i les 12 de la nit de dilluns a dimarts es preveu que es mobilitzin 510.000 vehicles fora de l'àrea de Barcelona, principalment la Costa Brava i la Costa Daurada. Per això, els Mossos faran uns 900 controls d'alcoholèmia, drogues, motos, distraccions, transport de pirotècnia, velocitat i seguretat passiva, 52 dels quals seran d'alcohol i drogues durant la nit de la revetlla. Per reduir les retencions hi haurà carrils addicionals a la C-58, la C-32, l'N-340, la C-31, la C-65, l'AP-7, la C-14 i la C-15, segons el dia i l'hora. També es restringirà la circulació de camions. Per la seva banda, les autopistes d'Acesa, Aucat i Invicat també han previst un increment del trànsit del 18 al 21% respecte el 2018 a l'AP-7 i la C-32 al Garraf.A banda dels controls a la carretera, els Mossos desplegaran efectius de seguretat ciutadana i d'ordre públic a les zones més concorregudes i es vigilaran les revetlles populars i les sales de festa. Els nous agents graduats aquest mateix dimecres ja treballaran a les seves comissaries de destí.Aquest any Sant Joan coincideix amb la Patum de Berga. El director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, ha explicat que no variarà gaire el dispositiu respecte altres anys, que consisteix bàsicament en fer controls d'alcoholèmia a les sortides de la localitat. De fet, espera que la coincidència entre les dues festes faci que diumenge i dilluns hi hagi menys visitants de fora de la capital berguedana.Els Bombers de la Generalitat van atendre l'any passat 862 serveis, el 36% dels quals van ser per incendis de vegetació. Els bombers recorden que un petard pot derivar en un gran incendi forestal, i que el fet que la revetlla sigui de nit fa que els mitjans aeris no puguin atacar el foc des del seu inici. A més, el trasllat de la població a segones residències fa que el perill estigui estès a tot el territori. Per això, es reforçaran les guàrdies amb 172 bombes més durant la revetlla, i els parcs de bombers voluntaris podran obrir tota la nit. També s'incrementaran els auxiliars d'ofici forestal i es reforçaran les sales de control de les regions d'emergències i la Sala Central dels Bombers, ubicada a Cerdanyola del Vallès. El telèfon 112 va rebre l'any passat 4.000 trucades durant la revetlla, ja que és la nit amb més activitat juntament amb la de Cap d'Any.